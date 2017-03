LOISIRS—CAMPING PAYANT—AKNL: « Stupeur, colère et scepticisme »

Le collectif Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL), dans un communiqué émis aujourd'hui, dit accueillir avec « stupeur, colère et scepticisme » le projet de la Beach Authority de faire payer les Mauriciens pour pouvoir poser leur tente sur une de nos plages publiques. Qualifiant cette mesure de « révoltante, inquiétante et arbitraire », celle-ci, selon AKNL, « viole même nos libertés fondamentales ».

« Le collectif AKNL accueille avec stupeur, colère et scepticisme les récentes annonces allant dans le sens de faire payer aux campeurs une somme de Rs 3 000 pour disposer du droit légal de camper sur nos plages publiques, ayant au préalable respecté un délai de 21 jours afin de réserver son emplacement auprès de la Beach Authority (BA) », peut-on y lire dans le communiqué de AKNL, émis aujourd'hui. Selon le collectif, « cette annonce est révoltante, inquiétante et arbitraire », ajoutant qu'il « y va même de nos libertés fondamentales ». Et d'ajouter qu'avec cette mesure, les autorités gouvernementales ouvre « une nouvelle page de la privatisation des plages » à Maurice. « Désormais, le loisir le plus prisé des Mauriciens devient payant », s'indigne-t-il.

Pour AKNL, une telle mesure « renforce non seulement les inégalités ainsi que le sentiment d'injustice, en donnant encore l’avantage à ceux qui ont les moyens de payer » pour un loisir qui a toujours été gratuit. « À partir du moment où l'on perd des acquis, ou que des mesures officielles viennent limiter nos pas, nous ne pouvons plus parler d'avancement ou de progrès », observe-t-il. Selon AKNL, ce projet de la BA est « révélateur à plus d'un titre des manquements des autorités » en matière de politique des loisirs : d'abord, il s'agit d'un aveu de la BA qu'il n'y a pas suffisamment de plages pour que tous les Mauriciens en profitent à leur guise, quand bon leur semble, sans risquer d'être les uns sur les autres.

« C'est une répercussion directe de la braderie de nos plages depuis ces 20 dernières années. Il est maintenant inadmissible que nous payons les pots cassés de cette gestion, qui a fait la part belle au tourisme, sans se soucier du bien-être et des possibilités de loisirs et d'aménagements des Mauriciens », ajoute-t-il.

Ensuite que les Mauriciens dégradent leurs plages publiques. « Cela démontre qu’il y a un effort considérable à faire, notamment en termes d’aménagement, de conscientisation et de régularisation, rôle que la BA a évité de jouer depuis toujours. Or, la BA ne peut réagir de la façon qu'elle a choisie ! » s'indigne AKNL.

De même, il y a de véritables investissements à faire pour rendre nos plages plus aptes à accueillir toutes les familles mauriciennes, indépendamment du fait de devoir payer. « Nous contribuons suffisamment en payant nos taxes. Pourquoi ne pas utiliser un peu des fonds du Build Mauritius Fund pour garantir aux familles mauriciennes des loisirs dans des conditions décentes et sécurisantes ? » se demande le collectif.

En enfin, estime AKNL, la BA doit se ressaisir et se recentrer sur sa mission, qui est de veiller à ce que les plages publiques soient en état d'accueillir les Mauriciens. « Venir réclamer aux campeurs de l'argent pour profiter d'un bien commun alors que les Mauriciens paient déjà leurs impôts est-il en ligne avec cette mission ? » se demande-t-il.

AKNL exhorte par conséquent les Mauriciens à se mobiliser, « à travers pétitions, lettres, actions légales, démonstrations pacifiques… », pour exprimer leur désaccord avec cette mesure. Le collectif lance également un appel au gouvernement pour mettre fin à des accaparements futurs, à proclamer publics les pas géométriques et à une meilleure prise en charge de nos plages. « Dans l'intérêt des Mauriciens, le gouvernement doit proposer un Master Plan issu d’une consultation nationale. »

Dans ce contexte, AKNL préconise le non-renouvellement progressif d’une partie des baux privés sur le littoral ainsi que le rachat progressif de certaines parties du littoral par l’État. Puis la proclamation de l’ensemble des pas géométriques du littoral restant de l’île en espaces publics. « Il faut placer le patrimoine mauricien naturel, culturel et humain au centre de nos objectifs. Il faut savoir écouter le peuple », martèle AKNL.

SHOWKUTALLY SOODHUN: « Ce n’est pas une décision du gouvernement »

Interrogé hier au sujet de la nouvelle mesure concernant le paiement pour le camping sur nos plages publiques, le vice-Premier ministre et ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, a laissé comprendre qu'il ne s'agit pas d'une décision du gouvernement et qu’il « n’est pas question de payer pour pouvoir le faire ». C’était à l’issue d’une conférence de presse après une réunion du comité interministériel sur la campagne nationale Clean Up and Embellish Mauritius, qui sera lancée ce 5 mars à 9h au Floreal Youth Centre par le Premier ministre, Pravind Jugnauth.

« Sa (ndlr : payer pour camper sur les plages) pa finn vinn o nivo kabine ! Ce n'est pas une décision du gouvernement. Zot ti bizin kone kot letid-la ti bizin passe avan al koze ! » a lancé le vice-Premier ministre et ministre du Logement et des Terres, Showkutally Soodhun, hier à l'hôtel du gouvernement, à l'issue d'une conférence de presse organisée après une réunion du comité interministériel sur la campagne nationale Clean Up and Embellish Mauritius. « Dayer, mo felisit mo koleg (le ministre Étienne Sinatambou, Ndlr) pour sa prise de décision », a ajouté le VPM.

Le ministre de l’Environnement, des Urgences en cas de catastrophes naturelles et de la Beach Authority a en effet été le premier à s'être élevé contre cette idée de la Beach Authority de faire payer pour camper sur les plages, et ce, dans le cadre d'un plan de gestion des plages. « Je le répète : il est hors de question de faire payer les Mauriciens et les Mauriciennes pour pouvoir camper sur nos plages. Sitwayen gagn drwa al kampe ek li pa pou pey enn sou », a pour sa part martelé Étienne Sinatambou qui, avec d'autres collègues ministres, était présent lors de cette conférence de presse de Showkutally Soodhun.

À une question du Mauricien demandant comment la Beach Authority avait pu prendre une telle décision qui affecte toute une population, le VPM a parlé « d'indiscipline » et de « sanctions », lançant : « Bann akt indiciplin pa pou tolere ! Mo koleg (Sinatambou) pe pran bann mezir tre inportan lor sa bann zafer-la ! »

Showkutally Soodhun a rappelé les mesures que son ministère a prises pour débarrasser les plages des transats encombrants. Il a également annoncé que les forces de l'ordre mobilisent plus de 500 policiers les week-ends et les jours fériés pour renforcer la sécurité sur les plages publiques. « Nou pas kapav pe fer tou sa pou apre fer piblik paye pou al campe » a-t-il fait comprendre.

Parlant auparavant de la campagne nationale Clean Up and Embellish Mauritius, le VPM a annoncé que celle-ci sera lancée ce dimanche 5 mars à 9h au Floreal Youth Centre par le Premier ministre, Pravind Jugnauth. « Nous voulons que les Mauriciennes et les Mauriciens prennent conscience de la nécessité de garder leur quartier, leur village, leur ville et leur pays propres », a-t-il expliqué. Selon lui, le gouvernement bénéficie du soutien des différents ministères, conseils de villages et de districts, municipalités, Ong, clubs de jeunesse et clubs de personnes du 3e âge ainsi que de la société civile. « Sakenn pou bizin pran so responsabilite pou gard so lanvironma prop », a-t-il insisté.

Dans ce contexte, Showkutally Soodhun a annoncé un renforcement des sanctions contre les pollueurs. « Lalwa li deza la, ki ampes ou zet ou salte kot ou anvi, ki obliz ou nettoy ou terrin vag, ki ampes kamion devers so bann ordir dan lanatir. Nou pou sever », a-t-il dit. Le ministre des Administrations régionales, Mahen Jhugroo, a pour sa part affirmé avoir discuté avec les représentants des conseils de districts et des municipalités pour que ceux-ci installent des poubelles et qu'ils veillent à ce que les toilettes publiques soient propres. « Me piblik osi bizin konn servi ek gard prop », a-t-il insisté. Le VPM a également révélé que la compagne nationale Clean Up and Embellish Mauritius sera une campagne « permanente ».