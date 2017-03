LONDON FASHION WEEK : La Chine inspire Shaleena Nowbuth

Nouvelle étape dans la carrière de cette styliste mauricienne, qui s’impose dans le domaine de la mode en Europe. Comme elle l’avait annoncé dans les pages de Scope, il y a quelques semaines, Shaleena Nowbuth, originaire de Lallmatie, a dévoilé sa nouvelle collection lors de la London Fashion Week en février. Elle s’est inspirée de la culture et de l’héritage chinois pour créer Maybel. Cette collection comprend seize pièces faites main, s’inspirant des pagodes.

Shaleena Nowbuth a également mis en avant les croyances associées aux couleurs. Rouge, vert, bleu et beige se rejoignent dans cette collection. Pour la styliste, les couleurs expriment aussi les personnalités et les états d’esprit.

Des personnalités du monde de la mode étaient présentes à ce défilé, qui s’est tenu au Millenium Hotel à Londres. Il a été organisé à travers la House of Ikons, qui compte la Mauricienne parmi ses designers. De la soie, du satin et de l’organza pour un univers feutré pour une collection qui a valu son lot de compliments à la Mauricienne.

Ci-dessous quelques photos de son défilé.