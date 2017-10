LONELY PLANET — Best in Travel 2018 : Maurice parmi les dix premiers pays à visiter

Maurice se place dans le Top 10 du Best in Travel 2018 de Lonely Planet, éditeur de guides de voyages et entreprise britannique spécialisée dans le voyage. Cette désignation est accueillie des plus favorablement par l'industrie touristique, d’autant plus qu’elle figure dans la même liste que des destinations touristiques telles que le Chili, le Portugal et la Nouvelle-Zélande.

Lonely Planet’s Best in Travel 2018 est l'annonce très attendue des destinations les plus prisées qui devraient figurer sur la liste de souhaits de chaque voyageur pour l'année prochaine. Outre la sélection des dix meilleurs pays, Lonely Planet révèle également sa liste des dix premières villes, régions et destinations les plus avantageuses, que ses experts et écrivains recommandent aux voyageurs pour 2018. Les destinations sont nominées, présélectionnées puis sélectionnées par l'équipe selon une série de critères stricts.

Les destinations sélectionnées pour le Best in Travel 2018 de Lonely Planet doivent offrir aux voyageurs une expérience exceptionnelle au cours de l'année à venir, comme une célébration spéciale ou encore de nouvelles activités à découvrir et pratiquer. La célébration du jubilé d'or de l'indépendance en 2018 pourrait être un facteur ayant joué en la faveur de Maurice, qui devient ainsi l’une des dernières tendances de voyage. À travers sa distinction dans le Best in Travel 2018, la destination est assurée d’une visibilité accrue à l’international, principalement auprès des voyageurs, des “followers” des diverses plates-formes de réseaux sociaux ainsi que des 1,6 million d'abonnés de Lonely Planet.