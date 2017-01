LONG-MÉTRAGE MAURICIEN - LE 1ER FÉVRIER AU MORNE : Coup d’envoi par SAJ du tournage de « Resistance marron »

Le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, donnera le coup d’envoi du tournage du long-métrage mauricien Resistance marron, des réalisateurs Sada Rajiah et Désiré Prévost, le 1er février, au Morne, à l’occasion de la cérémonie officielle de la commémoration du 182e anniversaire de l’abolition de l’esclavage à Maurice. Ce matin, de 9 heures à 11 heures, la compagnie R. Prévost Pro Team tenait un casting des figurants du film, à Albion.

Resistance marron est une histoire imaginée et développée par le duo Rajiah et Prévost. « Cela fait un moment que nous avons cette histoire en tête. L’année dernière, nous avons décidé de la mettre sur papier en écrivant différents scénarios. Sa concrétisation est rendue possible grâce au soutien de la Mauritius Film Development Corporation (MFDC) à qui nous l’avons présentée et qui l’a par la suite acceptée. La MFDC a facilité notre rencontre avec le producteur indien Miskin Sangeet Kushore », souligne Sada Rajiah. Il rappelle que le producteur, à Maurice en décembre dernier à l’occasion de la cérémonie de remise de prix aux gagnants de la compétition de films organisée par la MFDC, à l’intention des élèves du secondaire, avait officiellement présenté l’affiche du film.

Avec son ami Prévost, Sada Rajiah rentre de l’Inde, où ils ont présenté leur court-métrage Mersi au festival de films de Jaipur. Tous deux ont eu des séances de travail avec Miskin Kushore en marge du démarrage du projet. « Ce fut une rencontre très enrichissante. Nous avons beaucoup appris. Les moyens disponibles en Inde pour la réalisation d’un film sont énormes », dit-il.

Ce film de 90 minutes racontera l’histoire des esclaves à Maurice sous la colonisation hollandaise, les souffrances vécues et la résistance, mais aussi la liberté dont ils ont joui lorsque leurs maîtres sont repartis. « Ce sera un retour dans l’histoire, sur les traces des esclaves. À un moment où les dodos existaient encore », dit Sada Rajiah. Les repérages ont déjà eu lieu, notamment dans les districts de Grand-Port et de Rivière-Noire.

Le casting pour les rôles secondaires et les figurants a lieu aujourd’hui, à Albion. Un appel à candidatures a eu lieu via Facebook. Soixante-neuf figurants seront recrutés. Les acteurs pour les rôles principaux, eux, travaillent déjà depuis quatre ou cinq mois. La majorité seront Mauriciens. Y participeront également des acteurs belges, canadiens et réunionnais. Le film sera principalement en kreol, « car nous visons un public mauricien », alors que les Hollandais s’exprimeront dans leur langue.

À la suite du lancement des opérations au Morne, le 1er février, le tournage en studio démarrera. « Il y a pas mal de scènes qui seront tournées en studio notamment à cause du décor. On y construira par exemple la maquette d’un navire d’époque. Le travail a déjà commencé. Une quinzaine de personnes y bossent à plein-temps ». Miskin Kushore arrive au pays le 30 janvier. Le tournage devra durer trois mois.

Sachin Jootun, directeur de la MFDC, nous indique que l’organisme a décidé de soutenir le projet « comme nous soutenons les autres films ». « Ce projet est très bien. Nous remontrerons l’histoire. »