LORETTE DE SAINT-PIERRE - SECTION PRÉVOC : L’éveil via la photographie

Depuis, elles ne jurent que par la photo ! Elles, ce sont une trentaine d’étudiantes du collège Lorette de Saint-Pierre, âgées de 12 à 15 ans. Depuis l’an dernier, elles suivent les classes de photographie du département prévocationnel de cet établissement scolaire secondaire. Sylvana, Kimberley, Siksha, Jenny, Milena, Charlène, Camille, Melissa et toutes les autres jeunes filles de cette classe de photo se disent « conquises ! La photo, c’est une autre forme d’écriture », qu’elles apprennent avec beaucoup de passion à maîtriser.

Le département prévoc du collège Lorette de Saint-Pierre, lancé en 2005, explique sa responsable, Claire Ayoung, « se constitue d’ateliers de formation en disciplines diverses, nommément le théâtre, la musique, les sports, la cuisine et la couture, entre autres ». Depuis l’an dernier, les responsables de l’établissement scolaire ont souhaité « étoffer les perspectives offertes aux étudiantes de prévoc ». Notre interlocutrice rappelle que « certaines de ces étudiantes viennent de milieux difficiles et après leurs parcours scolaires, peinent à s’orienter professionnellement ». D’où la nécessité de « les ouvrir à une plus grande palette de moyens afin qu’elles parviennent à se forger une identité et, au bout du compte, pourquoi pas, se préparer à un emploi, une profession qui leur assurera leur avenir ».

Pour les encadrer, depuis l’an dernier, en matière de photographie, les responsables du collège Lorette de St-Pierre font appel à Kendy Mangra : « Ce professionnel de la photo avait, dans un discours quand il a été sélectionné pour le JCI Mauritius Outstanding Young Person Award, l’an dernier, exprimé son souhait de partager son savoir avec les moins chanceux… Nous l’avons donc approché en ce sens, quand nous avons mis sur pied cet atelier. » L’engouement des étudiantes aidant, « leur application au sujet, la passion démontrée », note Claire Ayoung, soutenue par sa collègue Charlène Lafolle, « leur intérêt pour la photo a amené les enseignants et la direction du collège à inclure l’atelier de photographie dans le cursus quotidien. Le time table comprend ainsi deux classes dédiées à la photo par semaine ».

Les jeunes filles concernées confirment la place prépondérante que la nouvelle discipline a prise dans leur quotidien : « La photo est une forme d’écriture. Avec elle, nous avons appris à regarder, observer… » Bien entendu, les débuts n’étaient pas faciles ! Tant Kimberley que Charlène ou Milena et Jenny concèdent qu’elles ont eu « très peur, la première fois qu’on a tenu la caméra entre les mains ». La première nommée avoue que « mo ti pe per li tomber ek li kasse ». Pourtant, les encadrants aidant, ces jeunes filles ont tenu bon… En effet, « J’aime prendre tout le monde en photo », soutiennent ces étudiantes. Qui soulignent aussi, à l’instar de Kimberley, que « le plaisir de partager, via la photo, est énorme ! » Pour Jenny, il s’agit de « conserver un souvenir ». Mélissa, elle, retient que le cliché « est un reflet d’un regard ». Et Camille, Charlène, Milena et Sylvana témoignent que « ces cours nous ont permis d’aller visiter Le Morne et le château du Réduit ». La rencontre avec la Présidente de la République, de même que le retour sur le parcours des esclaves, ont beaucoup marqué ces jeunes filles.

« Ce qui est remarquable, soutient Claire Ayoung, c’est qu’instinctivement, elles ont su cadrer leurs photos ! Comme si elles avaient en elles le talent de photographier ». Des clichés pris au Morne et au Château du Réduit, leurs deux sorties pour mettre en pratique leurs enseignements, en témoignent. D’ailleurs, les images capturées par les étudiantes en photo du collège Lorette de St-Pierre étaient présentées en exposition, jeudi dernier, à leurs parents.

Loin d’être timides, ces jeunes apprenties photographes se disent toutes inspirées et quasiment convaincues de se lancer professionnellement dans cette voie. Entre les « mo kontan fer foto » et les « j’aime prendre mes amies et ma famille en photo », ces jeunes filles dégagent surtout la spontanéité et un certain don de l’observation. Ce qui devrait surtout les encourager dans la voie choisie. Pour l’heure, l’administration du collège Lorette de St-Pierre se réjouit d’avoir inclus la photo comme discipline d’enseignement. Qui sait… l’une d’elles ou pourquoi pas, plusieurs marqueront leur temps de leur regard !