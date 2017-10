LOTO: Un gagnant pour le jackpot à Rs 5,5 M

Le tirage du Loto d’hier a permis à un veinard de décrocher le jackpot de Rs 5,5 millions. Toutefois, avec les huit ans du Loto à Maurice, la cagnotte du tirage de samedi prochain passera à Rs 13 millions, avec un bonus de Rs 8 millions.

Le communiqué officiel émis à cet effet note que durant ses huit ans d’opération, Lottotech a contribué au changement de la vie de bons nombres de Mauriciens et Rodriguais. 190 gagnants du jackpot, en comptant celui d’hier soir, qui ont réalisé ou réaliseront leurs projets. En huit ans, Lottotech a payé plus Rs 9,7 milliards aux gagnants du Loto et a contribué plus de Rs 4,3 milliards et Rs 331 millions au Consolidated Fund et National Solidarity Fund respectivement.

« Qui dit anniversaire, dit cadeau. On a ajouté Rs 8 millions au jackpot en cours pour remercier les joueurs de leur fidélité. Nous profitons de cette occasion pour remercier également nos partenaires qui nous accompagnent depuis le début de notre aventure, les actionnaires qui nous font confiance et toutes les autres parties prenantes qui nous soutiennent », déclare Moorghen Veeramootoo, Chief Operating Officer de Lottotech.

Le ticket gagnant avec les six bons numéros du tirage d’hier soir a été validé chez P & Y Store, situé à la rue Gustave Bestel à Forest-Side dans les environs du Lycée Labourdonnais. Ameeta Gungaphul, qui gère ce commerce du détail avec son époux, est toute émue d’intégrer ce club de détaillants du Loto avec des clients multimillionnaires. « Mo bien kontan. Nou finn rési tir jackpot. Pa plitar ki dé sémenn de sela, éna klian ti pé démann nou kan nou pou gagn jackpot. Zordi li enn réalité », ajoute-t-elle. Elle tient ce commerce depuis 23 ans mais elle ajoute que depuis son enfance, elle est dans cet environnement. « Avant mon mariage, mon père tenait un commerce à l’avenue Berthaud à Quatre-Bornes. Depuis mon enfance, j’évolue dans cet environnement de commerce », affirme-t-elle.