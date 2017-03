LOTO : La cagnotte passe à Rs 35 millions

Aucun joueur n’a trouvé la combinaison gagnante en alignant les six bons numéros pour le tirage du Loto d’hier soir. Le roll-over s’appliquant, le jackpot de samedi prochain passera à approximativement Rs 35 millions.

Les numéros gagnants de ce tirage sont : 05-06-07-14-24-36

Le tirage a fait 66 516 gagnants qui se partagent la somme de Rs 9 728,683 comme suit :

6 bons numéros : aucun gagnant;

5 bons numéros : 73 gagnants qui remportent la somme de Rs 15 517 chacun, soit Rs 1,1 M ;

4 bons numéros : 3 857 gagnants qui remportent la somme de Rs 606 chacun, soit Rs 2,3 M ;

3 bons numéros : 62 586 gagnants qui remportent la somme de Rs 100 chacun, soit Rs 6,3 M.

Le total des ventes réalisées à la fermeture du jeu sous la supervision de la Gambling Regulatory Authority est de Rs 41 753 580. Le montant roll-over est de Rs 20 604 978 et celui collecté par Lottotech pour le compte du Consolidated Fund of Mauritius est de Rs 9 925 828.05.