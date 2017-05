LOTO : La cagnotte de Rs 27,3 M à Cité Gris-Gris à Souillac

Mon Désir Boutique, aussi connue comme Laboutik Manou à Cité Gris-Gris, Souillac, a validé le ticket gagnant avec les six bons numéros du tirage du Loto d’hier soir. Le veinard décroche la cagnotte de Rs 27,3 millions. Mais déjà, il y a un homme heureux, soit le propriétaire de la boutique Nanda Maureaye, aussi connu sous le nom de Manou.

« Tou dimounn dan landrwa konn mo laboutik kouma laboutik Manou. Mo ekstra kontan mo finn rési tir jackpot. Mo pou ankor pli kontan si enn dimounn dan vilaz ki finn gagn sa jackpot-la», déclare Manou Maureaye, encore sous le choc, à Week-End au téléphone dans la soirée d’hier, alors que ces voisins sont venus le féliciter pour cette première à Gris-Gris. Âgé de 64 ans, il s’occupe de cette boutique depuis bientôt une trentaine d’années et habite la région depuis 50 ans, c’est dire à quel point il est un personnage incontournable pour les habitants.

Avec les Rs 27 334 133 empochées par le détenteur du ticket gagnant, le jackpot de samedi prochain sera de Rs 5 millions.

Les numéros gagnants de ce tirage sont: 02-07-14-23-30-34

Le tirage a fait 65 813 gagnants qui se partagent la somme de Rs 36 755 245. comme suit

— 6 bons numéros : 1 gagnant qui remporte la somme de Rs 27 334 133

— 5 bons numéros : 107 gagnants qui remportent la somme de Rs 10 008 chacun, soit Rs 1,1 M

— 4 bons numéros : 4 268 gagnants qui remportent la somme de Rs 517 chacun, soit Rs 2,2 M

— 3 bons numéros : 61 437 gagnants qui remportent la somme de Rs 100 chacun, soit Rs 6,1 M.

Le total des ventes réalisées à la fermeture du jeu sous la supervision de la Gambling Regulatory Authority est de Rs 39 976 640. Le montant collecté par Lottotech pour le compte du Consolidated Fund of Mauritius est de Rs 9 503 406.77.