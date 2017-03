LOTTOTECH LTD : Les profits ont plus que doublé

Lottotech Ltd a enregistré pour l'année financière se terminant en décembre 2016 des profits après impôt de Rs 88,2 millions, soit plus que le double du montant réalisé (Rs 40,5 millions) pour le précédent exercice financier.

Les résultats de la société spécialisée dans l'organisation des jeux de hasard indiquent que les ventes de tickets ont rapporté Rs 1,65 milliard en 2016 contre Rs 1,67 milliard en 2015. La valeur des prix offerts a atteint Rs 801 millions l'année dernière contre Rs 834,3 M en 2015. Lottotech Ltd a eu également à verser Rs 392,6 millions dans le Consolidated Fund par rapport à Rs 388,3 millions l'année précédente. Les bénéfices avant impôt de la société ont été de l'ordre de Rs 112,2 millions contre Rs 51,1 M en 2015.

Le conseil d'administration de Lottotech Ltd indique qu'il n'a pas encore obtenu une réponse de la Gambling Regulatory Authority (GRA) concernant, entre autres, sa demande pour une révision de sa contribution au Consolidated Fund, le quantum de compensation à être versée après l'annulation du jeu « Quick Win » suivant la décision du gouvernement de bannir la publicité autour de la loterie ainsi que du « Quick Win ».

Une mise en demeure a été servie à la GRA le 21 mai 201 et une plainte a été déposée en Cour Suprême le 13 juin 2016 contre la GRA et le ministère des Finances.