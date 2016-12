LUTTE ANTIDROGUE—AXE MAURICE-MADAGASCAR: La famille Chowrimootoo au coeur du trafic d'héroïne

L'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a pris dans ses filets plusieurs gros poissons cette année, aussi bien des Mauriciens que des étrangers. Cependant, la plus spectaculaire saisie de drogue impliquant des Mauriciens n'aura pas été effectuée sur notre territoire, mais à l'île sœur. Il s'agit là d'une saisie record de 42, 6 kilos d'héroïne, en provenance de Madagascar, survenue à Sainte-Rose, La Réunion, le 11 novembre dernier, et ayant conduit à l'arrestation de trois Mauriciens (Mike Brasse, Almonzo Capdor et Mohamed Osman) ainsi que d'une Réunionnaise (la maîtresse de Mike Brasse) et son fils. Si les tentatives d'établir une ligne de communication avec les autorités réunionnaises n'ont pas abouti jusqu'à présent, cela n'aura pas empêché les enquêteurs de l'ICAC de poursuivre l'enquête suite à l'arrestation de ces trois Mauriciens. Ces derniers devaient alors suspecter le dénommé Mike Brasse d'être un paravent pour des « Big Boss » opérant à partir de la prison.

Dans le sillage de cette affaire, les enquêteurs de l'ICAC avaient par la suite démantelé un réseau de blanchiment de fonds par voie maritime, conduisant à plusieurs arrestations, dont celle de Karine Chowrimootoo, la sœur de Curly et Stephen Chowrimootoo, des trafiquants de drogue purgeant actuellement une lourde peine d'emprisonnement.

Elle a été incriminée par un suspect ayant agi comme prête-nom pour le compte de Curly Chowrimootoo dans le cadre de l'achat d'un bateau de plaisance qui devait être utilisé pour transporter de la drogue de Madagascar à Maurice.

Après ses frères, Karine Chowrimootoo n'est pas le seul membre de cette famille suspecté d'avoir les mains sales. Samantha, l'épouse de Curly Chowrimootoo, avait pour sa part été arrêtée dans la nuit du mercredi 18 mai dans le sillage d'une opération antidrogue au cours de laquelle 5, 6 kg d'héroïne, dont la valeur marchande est estimée à Rs 100 M, avaient été saisis. Ce soir-là, c'est après avoir obtenu des renseignements précis quant à l'arrivée d'une importante cargaison de drogue par voie maritime que les enquêteurs de l'ADSU – aidés du personnel de la National Coast Guard (NCG) – avaient monté une opération au port. Les commandos de la NCG avaient alerté le QG de l'ADSU après avoir suivi une opération de transfert d'héroïne à partir du bateau de plaisance Maggie Mai jusqu'à une pirogue. Après que la drogue ait été débarquée à Baie-du-Tombeau, les membres de la brigade antidrogue avaient pris en filature une voiture jusqu'à la livraison de l'héroïne, à Residence Kennedy, soit au domicile de l'épouse du trafiquant. Appréhendée sur place, Samantha Chowrimootoo avait été placée en détention. Une charge provisoire de trafic de drogue pèse sur elle.

Questionné, le patron de l'ADSU, le Deputy Commissionner of Police (DCP) Bhojoo, a déclaré que la plus grande satisfaction de son unité, cette année, est d'avoir pu démanteler bon nombre de réseaux de drogue, principalement dans des quartiers tels Résidence Kennedy, Cité Ste-Clair ou Cité Argy, où le trafic de drogue synthétique et d'héroïne est un véritable fléau. En effet, suite à des opérations spéciales montées avec l'aide de diverses unités de la force policière, plusieurs réseaux de drogue ont été mis hors d'état de nuire. La dernière opération coup de poing remonte à ce mois-ci. En l'espace d'une semaine, l'ADSU avait procédé à l'arrestation de plusieurs individus pour trafic de drogue à Cité Argy, notamment celle de Jean Maurice Bègue, un tailleur de pierre de 42 ans, qui était recherché depuis plusieurs semaines.

Des policiers épinglés pour trafic de drogue

Plusieurs officiers de police se sont également fait prendre cette année. En septembre, deux membres des forces de l'ordre – le sergent Rouben Naïr, affecté à la Very Important Person Security Unit (VIPSU), et le constable Vijayen Moothoo, de la Criminal Investigation Division (CID) de Quatre-Bornes, avaient ainsi été piégés par l'ADSU lors d'une opération d'infiltration. Le sergent Naïr avait été appréhendé après avoir tenté de vendre 35 g de méthamphétamine à des officiers de l'ADSU. Lorsqu'il s'était rendu compte qu'il avait été pris dans une embuscade, il avait balancé le nom de son complice, qui l'attendait à quelques mètres de là. Ce dernier avait également été arrêté. En octobre, c'est le constable Arvind Hurreechurn qui avait été appréhendé à l'aéroport alors qu'il rentrait d'un voyage de Madagascar. Dans ses valises se trouvaient plus de deux kilos d'héroïne. Arrêté, il avait été soumis à un interrogatoire serré au cours duquel il a donné le nom de deux autres suspects, dont l'officier de police Gary Gopaul. Quatre jours plus tard, l'officier de police Arvind Hurreechurn a été retrouvé mort dans sa cellule. D'après la police, il se serait suicidé par pendaison. Cependant, à ce jour, ses proches refusent de croire en cette thèse et estiment qu'il aurait été victime d'un « planned murder ». Après environ deux mois de détention, l'officier de police Gary Gopaul a, pour sa part, été libéré en s'acquittant d'une caution de Rs 5 000.

Des ressortissants étrangers appréhendés

Cette année, la brigade antidrogue aura également procédé à l'arrestation de plusieurs ressortissants étrangers pour trafic de drogue. En septembre, une importante saisie de drogue avait été effectuée à l'aéroport et avait conduit à l'arrestation d'un Français de 27 ans, Nicolas Brier. Interpellé par la brigade antidrogue de l’aéroport et les douaniers de l'Airport Surveillance and Enforcement Unit (ASEU), il avait été trouvé en possession de 1 280 g de cocaïne, de neuf tablettes d’ecstasy ainsi que de substances sous forme de granulés, également suspectées être de la drogue, dont la valeur marchande s'élève à plus de Rs 36 M. Il avait été inculpé sous une charge de « drug dealing with with aggravating circumstances ». En juillet, c'est un ressortissant britannique de 42 ans, John Robert Wenden, qui avait été appréhendé. C’est suite à des renseignements précis que le personnel de l'ADSU l'avait arrêté à son domicile, à Morcellement St-Jacques, Flic-en-Flac. Souffrant d’atroces douleurs, le quadragénaire s’était rendu à la clinique, où une radiographie avait révélé que des corps étrangers se trouvaient dans son estomac. Soumis à un feu roulant de questions, il devait finir par avouer aux enquêteurs de la brigade antidrogue qu’il avait ingurgité une grosse quantité de haschisch précédant son arrivée dans l’île, qui remonte au 11 juin, et qu’il était parvenu à échapper à la vigilance des douaniers et des policiers de l’aéroport. Le lendemain de son arrestation, le quadragénaire avait eu recours à une délicate intervention chirurgicale, au terme de laquelle 107 boulettes de haschisch avaient été récupérées, d'une valeur marchande de près de Rs 2 M.