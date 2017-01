LUTTE ANTIDROGUE : Un coiffeur arrêté avec 2,86 kilos de cannabis

D'importantes saisies de drogue sont survenues durant les deux derniers jours. La plus conséquente a eu lieu hier, à Cité Mangalkhan, Floréal, où un coiffeur de 31 ans a été appréhendé avec près de 3 kilos de cannabis. Par ailleurs, mercredi, les enquêteurs avaient appréhendé un couple de quadragénaires à Poudre d'Or après la saisie d'une certaine quantité de gandia à leur domicile.

Après Cité Ste Clair et Cité Argy, la brigade antidrogue s'attaque désormais à Cité Mangalkhan, Floréal, un endroit également très affecté par le fléau de la drogue. Après avoir obtenu des renseignements précis sur les transactions auxquelles s'adonnait un habitant de la localité, les limiers de la brigade antidrogue ont monté une opération afin de le coffrer. Vers 14 heures, jeudi, les enquêteurs ont donc débarqué chez lui à BK L7 pour une perquisition de son domicile. Lors d'une fouille minutieuse, cinq colis renfermant du cannabis ont été saisis, soit approximativement 2,86 kilos de cette drogue. Les enquêteurs y ont également récupéré une balance électronique, suspectée d'avoir servi à la pesée du gandia. Le trafiquant de drogue présumé, un dénommé Louis Jino Jonathan Mohabuth, est âgé de 31 ans et exerce le métier de coiffeur. Il a aussitôt été placé en détention et a comparu en Cour de Curepipe aujourd'hui sous la charge provisoire de « possession of cannabis for the purpose of selling ».

Le même jour, dans la région de Tranquebar, la brigade antidrogue a également effectué une importante saisie. Vers 9 heures, une équipe de la division métropolitaine de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) effectuait une patrouille lorsqu'elle a aperçu un dénommé Kong, un tailleur de pierre de 33 ans habitant la localité. Dès que ce dernier s'est rendu compte de la présence policière, il a pris ses jambes à son cou, abandonnant derrière lui un tube transparent renfermant 37 doses d'héroïne. Il est actuellement recherché.

Par ailleurs, d'importantes saisies ont également été effectuées durant la journée de mercredi. Vers 17h45, ce jour-là, un jeune de 19 ans a été piégé par des membres de la brigade antidrogue s'étant fait passer pour des toxicomanes. En effet, après les avoir rencontrés sur le parking d'un complexe sportif, à Glen-Park, il avait tenté de leur revendre trois feuilles d'aluminium renfermant de la drogue synthétique. Il devait aussitôt être appréhendé. Son domicile avait ensuite été fouillé mais rien de compromettant n'y avait été découvert.

Enfin, à Poudre d'Or, toujours mercredi, le couple Kissoondyal a été appréhendé en possession d'une certaine quantité de gandia. Vers 8h30, leur domicile, situé à la rue Balluck, avait été perquisitionné en leur présence. Environ 328 grammes de gandia et 15 grammes de graines de cannabis avaient été saisis, et également une somme de Rs 41 195 et 70 euros. L'argent est suspecté de provenir de la vente de la drogue. Tous deux, qui sont âgés de 46 ans, ont été placés en détention. Une charge provisoire de « possession of cannabis for the purpose of distribution » a été logée contre eux.