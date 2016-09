LUTTE ANTIDROGUE : Jean Michel Prosper suspecté dans deux autres affaires non résolues

Jean Michel Prosper, 40 ans, actuellement en détention policière dans le cadre d’une enquête pour importation d’héroïne, risque fort de faire face à deux autres chefs d’accusation pour des délits similaires. En effet, la brigade antidrogue tente actuellement d’établir le lien entre lui et deux autres affaires de drogue non résolues à cause des noms fictifs inscrits sur des colis de drogue récupérés au Parcel Post Office en juillet dernier. Les deux autres paquets récupérés contenaient chacun 17 grammes d’héroïne. Interrogé, Prosper a fait valoir son droit au silence.

Le suspect, un habitant de Ste-Croix, a été appréhendé le lundi 22 août au domicile de sa compagne. Son arrestation a eu lieu lors d’une opération de livraison contrôlée montée par les officiers de l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) dans le cadre d’une saisie d’héroïne survenue le samedi 20 août au Parcel Post Office. Pour rappel, ce jour-là, les limiers de l’ADSU du Port avaient récupéré un colis en provenance de Johannesburg, Afrique du Sud, destiné à un dénommé Mark Colet, domicilié au No 168, à La Valette, Bambous. Après un exercice de vérification, les enquêteurs devaient se rendre compte que les magazines se trouvant dans le colis dissimulaient un sachet en plastique contenant 150 grammes d’héroïne. Deux jours plus tard, une l’opération de livraison contrôlée avait été montée. En effet, l’adresse inscrite sur le colis était en réalité celle de la compagne de Jean Michel Prosper. Ainsi, lorsqu’un officier de l’ADSU s’y est présenté en se faisant passer pour le livreur, il devait tomber sur le quadragénaire, qui attendait le paquet. Après que Jean Michel Prosper eut récupéré la drogue, les officiers lui ont passé les menottes et les lieux ont été fouillés. Dans son véhicule ont été découverts non seulement une somme de Rs 1 027 850, suspectée de provenir du trafic de drogue, mais également 93,9 grammes d’héroïne, 26,5 grammes de gandia et tout un attirail servant à la pesée et l’emballage de la drogue. Au total, la valeur marchande de la drogue saisie au cours de cette enquête s’élève à Rs 3,6 M.

Par ailleurs, cette semaine, l’ADSU du Port enquête sur le lien que pourrait avoir cette enquête avec deux autres opérations antidrogue non résolues, dont les saisies remontent au 1er juillet dernier. Deux cartes de souhaits avaient été interceptées ce jour-là au Parcel Post Office. Elles renfermaient chacune un sachet en plastique contenant 17 grammes d’héroïne. La première était destinée à un certain Mark Colet et la seconde à Jean Luc Colet. La valeur marchande des 34 g de drogue s’élève à Rs 510 000. L’adresse inscrite sur ces cartes était la même que celle de la compagne de Jean Michel Prosper, soit au N° 168, à La Valette, Bambous. Des opérations de livraison contrôlée avaient été montées le 12 juillet et le 3 août derniers mais n’ont rien donné car personne n’était venu récupérer les marchandises. Elles ont finalement été décommandées ce mercredi. Jean Michel Prosper, qui avait été reconduit en cellule policière suite à sa comparution devant le Tribunal de Bambous, le mardi 23 août, a été déjà été interrogé dans ce cadre. Il a fait valoir son droit au silence, indiquent des sources policières.