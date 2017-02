LUTTE ANTIDROGUE : Un jeune de 24 ans arrêté pour trafic de drogue synthétique

Une opération de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) est survenue hier après-midi et a conduit à l'arrestation d'un jeune de 24 ans. Le personnel de la brigade antidrogue de la Division Est a débarqué chez lui à Lallmatie vers 16h45, hier, pour une perquisition de son domicile. Cette opération a permis aux enquêteurs de mettre la main sur deux sachets en plastique, l'un renfermant 32 doses de drogue synthétique et l'autre, 44 doses. Une somme de Rs 1 200 devait également être saisie par le personnel de l'ADSU car elle proviendrait de ce commerce illicite. La brigade antidrogue a également mis au jour tout un attirail servant à l'emballage de la drogue, soit une paire de ciseaux, des feuilles d'aluminium et des sachets en plastique similaires à ceux renfermant la drogue saisie. Le jeune homme a été placé en détention policière et a comparu devant le Tribunal, aujourd'hui, sous la charge provisoire de « possession of synthetic cannabinoids for the purpose of distribution ».

Par ailleurs, le même jour, durant la soirée, la brigade antidrogue de la Division ouest a appréhendé le photographe d'un groupe de presse aux abords de la rue Dr Maurice Curé, à Rose-Hill. Ce dernier, qui est âgé de 22 ans, avait en sa possession une certaine quantité de cannabis. Son domicile, situé à Pailles, a ensuite été fouillé mais rien de compromettant n'y a été découvert. Libéré sur parole, le jeune homme a comparu en Cour, aujourd'hui, sous la charge provisoire de 'possession de cannabis'.

Enfin, toujours hier, le personnel de l'ADSU devait également procéder à l'arrestation d'un dénommé Jean Wesley Lim Shong, aussi connu sous le nom de Kong, un trentenaire domicilié à Tranquebar. Le suspect était recherché depuis quelque temps déjà dans le cadre d'une enquête pour possession d'héroïne destinée à la distribution. Il est actuellement détenu aux Casernes centrales.