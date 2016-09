LUTTE ANTIDROGUE : Un jeune trafiquant piégé à trois reprises par un agent d’infiltration

Stéphane Guillaume, 20 ans, plus connu sous le nom de Yo, avait été piégé à deux reprises par le passé par un policier affecté à la brigade antidrogue de la Division Sud. Ce jeudi, il a été de nouveau appréhendé sur la route principale de Grand-Bois.

Le 12 août et le 13 septembre dernier, Stéphane Guillaume avait vendu du cannabis à un policier pour Rs 1 000 pour chacune des transactions, sans se douter qu’il s’agissait d’un membre des forces de l’ordre. C’est vers 11h jeudi, alors qu’il se trouvait dans une ruelle située à proximité de son domicile pour une nouvelle transaction avec le même policier, que le jeune homme a finalement été arrêté. Il avait en sa possession cinq pouliahs de gandia.

Stéphane Guillaume était accompagné d’un proche, Jean Alain Guillaume, tailleur de pierre de 40 ans, également domicilié à la route principale de Grand-Bois. Voyant que le jeune homme avait été pris dans une embuscade, il a tenté de se débarrasser du conteneur en plastique qu’il avait sur lui et qui renfermait sept pouliahs de gandia. Cependant, les membres de l’ADSU ont pu récupérer la drogue. Le domicile des individus a ensuite été perquisitionné. Un téléphone portable ainsi qu’une somme de Rs 8 850, suspectée de provenir du trafic, ont été récupérés chez Stéphane Guillaume. Rien de compromettant n’a, toutefois, été saisi chez le quadragénaire. Ils ont tous deux été placés en détention policière.

Par ailleurs, une opération de livraison contrôlée de l’ADSU du Port a été annulée hier. Le 1er juillet, les enquêteurs avaient récupéré deux enveloppes renfermant 17 grammes d’héroïne au Parcel Post Office. Celles-ci étaient destinées à une dénommée Cindy Robert, domiciliée à Batterie Cassée, Roche-Bois, et portaient toutes deux des souhaits de « bon rétablissement ». C’est là que l’opération de livraison contrôlée a vu le jour et les enveloppes avaient été envoyées à l’adresse mentionnée. Toutefois, personne n’est venue réclamer les colis.

Une fouille minutieuse devait par la suite avoir lieu au domicile où étaient destinées les deux enveloppes en présence de la propriétaire des lieux et de son homme de loi, mais rien d’incriminant n’y avait été découvert. Il s’avère qu’un nom fictif avait été inscrit sur les enveloppes et qu’aucun individu portant le nom précédemment mentionné n’y était domicilié. L’ADSU poursuit l’enquête.