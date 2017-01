LUTTE ANTIDROGUE : Rebondissements dans l’affaire Arvind Hurreechurn avec quatre nouvelles arrestations

L’affaire Arvind Hurreechurn a connu d’importants développements cette semaine avec l’arrestation de Kamlesh Radha, un Vacoassien de 27 ans, effectuée lundi. Arrêté après une perquisition à son domicile, ce dernier devait alors avouer son implication dans le cadre de la saisie de Rs 35 M d’héroïne, qui remonte à octobre dernier. Grâce à ses aveux, le personnel de la brigade antidrogue a pu remonter jusqu’à trois autres personnes impliquées dans ce réseau de drogue : Ashish Dayal — témoin vedette dans l’affaire Gros Derek —, le policier Edgard Henry Joly, affecté à l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), et Westley Jasmin, déjà connu des services de police.

De gros rebondissements et d’autres arrestations sont à prévoir dans le sillage de l’affaire Arvind Hurreechurn. Le suicide présumé de cet officier de police de 29 ans n’aura pas empêché les limiers de la brigade antidrogue de poursuivre l’enquête sur le réseau de drogue dans lequel il était impliqué. Ce lundi 2 janvier, les enquêteurs de l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) ont perquisitionné le domicile de Kamlesh Radha, plus connu sous le nom de Vishnu, un habitant de Solferino, Vacoas, âgé de 27 ans. Les aveux de cet homme d’affaires opérant dans le domaine du transport auront ainsi conduit à l’arrestation de trois autres individus soupçonnés d’avoir eu un rôle à jouer dans la saisie des deux kilos d’héroïne récupérés dans les bagages d’Arvind Hurreechurn à l’aéroport en octobre dernier. Suite à une fouille minutieuse de la maison de Kamlesh Radha, le personnel de l’ADSU avait récupéré 4 grammes d’héroïne, des lames de rasoir portant des traces de cette drogue — suspectées d’avoir servi à la préparation de l’héroïne —, ainsi qu’une somme de Rs 499 200.

“200 % qui la drogue pou rentrer”

D’après les enquêteurs, cette forte somme d’argent proviendrait du trafic de drogue. Soumis à un feu roulant de questions, le suspect n’aura pas mis longtemps avant de déclarer détenir des informations sur l’affaire Arvind Hurreechurn et ainsi entraîner avec lui d’autres personnes dans sa descente aux enfers. Il a retenu les services de l’homme de loi Chetanand Baboolall.

Les deux premières personnes dont les noms ont été cités par Kamlesh Radha sont Ashish Dayal et le policier Edgard Henry Joly. Ironiquement, ce dernier est affecté à la brigade antidrogue. D’après notre source, Kamlesh Radha aurait été approché par Ashish Dayal l’an dernier pour financer un réseau de drogue, le même que celui impliquant le policier d’Arvind Hurreechurn. Il aurait remis de l’argent à Ashish Dayal à plusieurs reprises, des sommes totalisant environ Rs 500 000. Ashish Dayal, pour sa part, est très connu des services de police, car son nom est, à ce jour, associé à l’affaire Gros Derek. En effet, il avait été arrêté en 2012 dans le sillage de cette affaire. Il avait toutefois bénéficié de l’immunité et d’une protection rapprochée en échange de sa participation pour démanteler ce réseau, ce qui avait conduit les enquêteurs à la saisie record de 12 kilos d’héroïne et l’arrestation de plusieurs individus. D’ailleurs, cette affaire est toujours en cours. Une source du QG de l’ADSU indique que des sentinelles avaient été placées devant le domicile de ce témoin vedette afin de veiller à sa sécurité, mais n’avaient pas pour responsabilité de l’accompagner à chacun de ses déplacements.

D’autre part, d’après nos renseignements, Kamlesh Radha aurait longtemps hésité avant de financer ce réseau de drogue, mais devait finir par céder devant l’insistance d’Ashish Dayal. C’est ainsi en compagnie de ce dernier qu’il aurait remis l’argent au policier Edgard Henry Joly. Toujours d’après cette source, lors de l’une de leurs rencontres, le policier Edgard Henry Joly aurait pris le volant et les aurait conduits à son domicile à Goodlands. Une fois sur place, il les aurait rassurés en leur montrant comment la drogue serait dissimulée dans la valise et aurait déclaré être convaincu à “200 % qui la drogue pou rentrer”. L’homme de loi du policier Edgard Henry Joly, Me Neil Pillay, indique pour sa part que son client dit n’avoir rien à se reprocher.

Également connu des services de police

Le troisième individu dont le nom a été cité par Kamlesh Radha est un dénommé Westley Jasmin. Il a été arrêté jeudi. Ce dernier est également connu des services de police, car en 2010, il avait été appréhendé dans le sillage de l’enquête sur le meurtre de Denis Fine, qui avait pour toile de fond le trafic de Subutex. D’après Kamlesh Radha, Westley Jasmin aurait plusieurs fois été présent lors de leurs rencontres. Cependant, le Vacoassien devait déclarer n’avoir jamais rencontré Arvind Hurreechurn. Ce n’est que bien plus tard qu’il aurait appris que c’est ce policier qui avait été envoyé à Madagascar pour récupérer la drogue. Pour rappel, Arvind Hurreechurn avait été appréhendé le mardi 25 octobre 2016 à sa descente d’avion à l’aéroport alors qu’il rentrait d’un voyage de Madagascar. Deux kilos d’héroïne, d’une valeur marchande de Rs 35 M, avaient été découvertes dans le double fond de l’une de ses valises.

Il y a eu d’autres arrestations par la suite dans le cadre de cette affaire, notamment celle de Gary Daniel Bruneau Gopaul, 30 ans, un policier affecté au poste de police de Pamplemousses, incriminé par le passeur. Quatre jours après son arrestation, soit le samedi 29 octobre 2016, Arvind Hurreechurn a été retrouvé mort dans sa cellule. Il se serait donné la mort par pendaison. Le policier Gary Daniel Bruneau Gopaul a, quant à lui, été libéré sous caution le jeudi 29 décembre 2016. Pour l’heure, les suspects Kamlesh Radha, Ashish Dayal, Edgard Henry Joly et Westley Jasmin restent en détention. Vendredi, les deux cellulaires de Kamlesh Radha ont été remises à l’IT Unit afin que ses appels téléphoniques soient épluchés. Son prochain interrogatoire est prévu pour mardi.