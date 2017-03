LUTTE ANTITERRORISTE : Un aspirant djihadiste mauricien arrêté en Turquie

Branle-bas de combat au Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport dans la soirée d’hier. Les tentatives visant à empêcher un aspirant djihadiste mauricien de prendre l’avion à destination de la Turquie ont échoué de peu. En effet, à l’heure où l’alerte avait été donnée officiellement, l’avion transportant le dénommé Samah Sadulla, 23 ans, habitant Beau-Bassin, et son recruteur présumé, le dénommé Fookeer Muhamed Oomar, avait déjà décollé. Toutefois, l’enquête confiée à la cellule antiterroriste, en collaboration avec des enquêteurs de la CID, se poursuit en vue de démanteler ce réseau de recrutement d’aspirants terroristes à Maurice. Aux dernières nouvelles, cet aspirant djihadiste aurait été arrêté en Turquie à son arrivée ce matin. C'est ce qu'indiquent des sources proches de la famille.

Des proches de la dernière recrue terroriste sont à la base des révélations des agissements de la cellule de recrutement terroriste à Maurice. Inquiets du comportement de Samah Sadulla depuis ces derniers temps, ses proches ont entrepris des démarches en début de soirée hier, vu que le jeune homme de 23 ans avait refusé de se rendre au travail plus tôt et qu’il n’était pas rentré à la maison. Sans compter que son téléphone cellulaire était éteint.

Une première vérification devait leur mettre la puce à l’oreille : le passeport de Samah Sadulla était introuvable. Accompagnés d’un homme de loi, ces proches se sont rendus au poste de police de Beau-Bassin pour loger une déposition. Un contrôle au Passport and Immigration Office du Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport devait confirmer que le jeune homme avait pris place à bord d’un avion. L’appareil avait toutefois déjà décollé à destination de la Turquie, pays de transit avant de rejoindre les fiefs de l’État islamique.

Suivant la confirmation que Samah Sadulla a entrepris le voyage en compagnie de Fooker Muhamed Oomar, les proches du jeune homme affirment qu’il a été endoctriné pour devenir djihadiste. Dans le cadre de cette enquête, la police a procédé à la saisie des effets personnels de Samah Sadulla, dont des équipements informatiques, de communication et des brochures d’endoctrinement. L’enquête se poursuit.