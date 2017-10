LUTTE CONTRE LE CANCER: Succès pour les Foulées de L’Espoir

La quatrième édition de SICOM Les Foulées de L’Espoir, qui s’est déroulée au Domaine Les Pailles, dimanche dernier, a vu la présence de quelque 850 participants de tous âges. Cet événement caritatif, dédié au combat contre le cancer, avait pour but de soutenir, à travers une levée de fonds, l’ONG Link to Life.

Les frais de participation et les donations des généreux Mauriciens ont permis de récolter la somme de Rs 171 000 qui servira à soutenir et financer la logistique de transport des enfants atteint du cancer à travers l’ONG Link to Life, en leur fournissant un transport gratuit et adapté de leur lieu de résidence à l’hôpital Victoria pour leur séance de chimiothérapie et/ou radiothérapie, pour les rendez-vous chez les médecins traitants ainsi que pour les prises de sang régulières en laboratoire. Ce projet est principalement destiné aux enfants issus de familles modestes. Un chèque symbolique a été remis à Link to Life par Suzanne Leung Lam Hing, Chief Operating Officer et Dev Gopy, Chief Investment Officer du Groupe SICOM. La SICOM Foundation, MIXA, Phoenix Bev et Harel Mallac se félicitent des retombées de l’événement de dimanche dernier.