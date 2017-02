LUTTE CONTRE LA DROGUE : L’épouse du trafiquant Veeren arrêtée par l’ICAC

Dans le sillage de la perquisition effectuée par l’Independent Commission Against Corruption (ICAC), la semaine dernière à Vallée-Pitot, l’épouse du trafiquant de drogue Peroumal Veeren, purgeant une peine de 30 ans de prison, a été placée en état d’arrestation depuis hier. Elle devait comparaître aujourd’hui devant le tribunal de Port-Louis sous une accusation de Money Laundering.

Depuis la semaine dernière, Zafeerah Ameer, qui a épousé civilement Peroumal Veeren, était recherchée par l’ICAC car des véhicules saisis lors de cette perquisition étaient enregistrés en son nom. Suite à des informations recueillies sur le terrain, des limiers de l’ICAC ont retrouvé les traces de cette suspecte dans une clinique. Mais suite à l’intervention de Me Rex Stephen, dont les services ont été retenus initialement dans cette affaire, elle devait se constituer prisonnière à l’ICAC hier.

Zafeerah Ameer a été interrogée sur la provenance des fonds utilisés pour l’acquisition d’une Honda 125, d’une Honda 150 et d’une Kawasaki, trois motocyclettes enregistrées en son nom. « Mo ti zwe lekours », devait-elle tout simplement répondre sans être en mesure donner les noms des chevaux gagnants. Dans un premier temps, l’ICAC a logé des charges provisoires de Money Laundering sur ces trois motocyclettes tout en poursuivant l’enquête sur un BMW, une Nisan Juke et une Nissan March, également placées sous séquestre lors de cette même opération. L’ICAC soupçonne que ces cylindrées ont été enregistrées sous des prête-noms alors que leur acquisition aurait été financée avec des recettes présumées du trafic de drogue.

L’enquête de l’ICAC se poursuit avec l’interrogatoire de personnes soupçonnées d’avoir agi en tant que prête-noms.