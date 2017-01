LUTTE CONTRE LA DROGUE : Un Senior at the Bar en eaux troubles

Les milieux politiques sur le qui-vive quant à l’identité de cet avocat au-dessus de tout soupçon multipliant les initiatives pour se tirer d’affaire

La commission d’enquête sur la drogue, présidée par l’ancien juge Paul Lam Shang Leen, est déterminée à aller au bout de sa mission en vue de démanteler la connexion entre des hommes de loi et des trafiquants de drogue. Sur la base des dossiers déjà constitués et comprenant des dénonciations vérifiées et contre-vérifiées et d’autres éléments découlant de money trail, la commission affiche la confiance de pouvoir baliser une nouvelle piste de complicité jusqu’ici professionnellement cachée. Dans cette perspective, au moins un Senior Member at the Bar se trouve en eaux troubles et tente depuis le début de cette année de mastermind une défense au cas où il est convoqué devant la commission d’enquête pour des explications au sujet de ses tractations. Mais tactiquement, il ne devra pas figurer parmi les premiers noms d’hommes de loi assignés formellement. Néanmoins, que ce soit dans les milieux du barreau ou de la politique, l’identité de cet avocat, qui est venu s’ajouter à la liste déjà dressée, passionne plus d’un.

Des recoupements d’informations indiquent que dès qu’il a eu vent de l’intérêt soutenu de la commission Lam Shang Leen au sujet de ses dealings d’ordre professionnel avec des trafiquants de drogue, ce vétéran du barreau remue ciel et terre pour se mettre à l’abri de toute convocation formelle. Mais peine perdue car les mémoires des téléphones cellulaires saisis à la prison et ceux des contacts établis ont livré leurs secrets depuis longtemps déjà. Ces détails ont aussi fait l’objet d’enquête systématique auprès de tierces parties avec des conclusions accablantes.

Néanmoins, ce Senior Member at the Bar, de même que certains autres membres en vue du barreau, devra patienter pour venir fournir des explications et répondre aux questions de la commission d’enquête. Dans un premier temps, très probablement dès le début de février prochain, la commission Lam Shang Leen se prépare à procéder à l’audition de certains Juniors de la profession qui ont côtoyé ces barons de la drogue, en vue d’obtenir une better inside view du mécanisme mis en place pour protéger les big bosses de même que des détails sur l’identité des cerveaux derrière ces schemes.

Rétractations

Une des lines of investigation privilégiée par la commission d’enquête concerne les rétractations des passeurs de drogue, pris en flagrant délit, après les révélations lors des séances initiales d’interrogatoire. La commission est déjà en possession de révélations dans des cas spécifiques où des suspects se sont rétractés après avoir identifié les commanditaires des cargaisons de drogue. À ce stade de l’enquête, soit juste après l’arrestation, le rôle de l’homme de loi du Big Boss revêt une importance particulière car c’est lui qui décidera de l’avocat dont les services seront retenus pour assurer la défense du passeur appréhendé et surtout pour le convaincre de changer de ligne de déposition, que ce soit lors de l’interrogatoire au QG de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) ou encore lors du procès aux assises.

Cette opération est monnayée contre de honoraires conséquents payés cash. Ainsi, le money trail devra complémenter les findings à ce niveau. Dans d’autres cas, la commission d’enquête soupçonne des hommes de loi de se transformer en banquiers ou trésoriers des barons de la drogue, notamment avec des opérations de blanchiment de fonds contre le versement de commissions. À cet effet, depuis la fin de l’année dernière, la Banque de Maurice est engagée dans un screening systématique dans le circuit des money changers, en ciblant deux opérateurs spécifiques. Des banques commerciales ont été sollicitées pour fournir à la Banque centrale des informations au sujet des mouvements de fonds de la part de ces cambistes susceptibles d’être classés au titre de suspicious transactions.

Un dernier aspect de l’enquête de la commission Lam Shang Leen pourrait dévoiler des liens entre ces mêmes avocats et des membres de la force policière, notamment au sein de l’ADSU. Des fuites d’informations organisées en faveur des trafiquants de drogue contre des commissions en liquide font que des opérations de controlled delivery se transforment en échecs. La commission Lam Shang Leen compte éplucher la liste de ces opérations de police discontinuées de même que le déploiement des effectifs en vue de vérifier s’il y a cause à effet et de tirer les conclusions qui s’imposent.

D’ici les premières convocations devant la commission d’enquête, il faudra compter sur les dénonciations des plus virulentes entre confrères, dont le coup d’envoi a déjà été donné...