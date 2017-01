LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ANIMALE : Ces défenseurs au grand cœur

Dans les rues, ils sont livrés à eux-mêmes. Corps faméliques, voire squelettiques, ils sont en quête, parfois vaine, de nourriture, subissent la violence des uns et des autres. Certains sont parfois même enfermés dans un sac et laissés pour morts, et d’autres croisent des passants indifférents à leur triste sort. Il y en a d’autres encore qui finissent par échouer dans la fourrière, où parfois à coup de barre de fer, pour les maîtriser, on les euthanasie sans le respect du protocole établi. Parce qu’à Maurice, force est de le constater, les gens ont peu de respect pour la vie des animaux. Le chien, réputé meilleur ami de l’homme, d’une fidélité à toute épreuve, dans beaucoup de cas, n’est “utilisé” que comme chien de garde, attaché à une laisse 24 h sur 24, soumis aux intempéries, sert d’exutoire à la violence du “maître” et laisse promener tout autour ce regard de chien battu qui laisse de marbre les passants. Malgré des images choquantes qui circulent sur le Net, où l’on voit la bête humaine violenter sans aucune morale des animaux faibles et sans défense, le sujet fait toujours débat, la sempiternelle des gens pour ou contre. L’amour pour les animaux domestiques n’est pas encore ancré dans nos mœurs. Cependant, il n’y a pas de quoi désespérer : nombreux sont ces laissés pour compte qui ont la chance d’être sauvés par les amis des animaux. Car il y en a, à Maurice, et plus qu’on le croit. Ils sont jeunes et leur dévouement est sans bornes. Ils sont l’espoir d’un changement de mentalité à l’égard du traitement des animaux à Maurice. Parmi les plus crédibles, les Angels of the Voiceless (AOTV) et Lindley Moothien, qui a permis le sauvetage d’une soixantaine de chiens errants en toute discrétion depuis trois ans, et qui forme le projet de ses propres deniers de créer un “parc d’attractions pour les animaux victimes de maltraitance.”

Sous prétexte qu’ils constituent une nuisance sur nos plages, dans les rues, à chaque coin de l’île, qu’ils sont en surpopulation, la capture et l’abattage des chiens errants sont depuis des années la seule solution pour les autorités de contrôler leur population. Alors qu’en réalité, la stérilisation en masse demeure la seule solution efficace pour mettre fin à ce problème. Depuis bientôt quatre ans, Lindley Moothien, un jeune Portlouisien, œuvre corps et âme pour sauver ces chiens de rue de l’abattage sauvage. Cet ingénieur en structure tensible, formé en Allemagne, et qui s’est spécialisé dans la location et la fabrication de chapiteaux à Maurice, a converti en shelter ce qui au départ servait de showroom à son matériel pour accueillir une soixantaine de “rockets”. “Ma femme et moi avons mis tout ce qu’on devait investir dans des projets à long terme dans ce qui constitue une vraie nécessité à Maurice”, nous dit celui que nous rencontrons mercredi matin dans un faubourg de la capitale. Pour Lindley Moothien, la vie de ces chiens sauvés d’une mort certaine a bien plus de valeur à ses yeux “que son compte bancaire”.

Ici, ce refuge qui occupe un grand espace sous un énorme chapiteau est découpé en 20 enclos de dimensions variables, abritant des niches et entourés chacun de fencing. Certains “sheds” sont réservés aux chiots. Surpris par la propreté impeccable du lieu, nous explorons l’espace. Les chiens, regroupés en petits groupes, gambadent dans l’herbe en attendant leur repas à base de carcasses, légumineuses, riz et brèdes “mouroum”, préparés par un jeune homme et qui est reposent sur les étagères dans une soixantaine de gamelles. Ici, en plus du chapiteau qui procure un abri, la structure compte aussi un lieu de stockage avec un grand congélateur, et un coin de cuisson sur feu de bois.

Il débourse Rs 65 000 par mois pour ses chiens

Si Lindley Moothien emploie trois personnes pour l’entretien et la cuisine, il passe aussi le plus clair de son temps au refuge, avec sa femme qui, elle aussi, a abandonné son emploi pour aider et soutenir son mari. Mais aussi leur amie de toujours, la chanteuse Gina Jean-Charles, celle que Lindley Moothien a lancée en 2007 sur la scène musicale. Le trio s’implique nuit et jour. “Nous passons tout notre temps ici, mais c’est Gina qui gère tout. Elle s’y dévoue complètement, elle est là 24 h sur 24. D’ailleurs, elle a quitté sa maison de Pointe-aux-Sables pour venir s’installer dans ce quartier afin d’être plus près des animaux. Et à l’heure actuelle, elle est chez le vétérinaire avec un chiot malade”, dit Lindley Moothien. En faisant ce choix, Lindley Moothien sait que sa vie va changer, qu’il n’aura plus beaucoup de temps pour les amis, la famille et sera souvent absent des rencontres familiales pour les fêtes de fin d’année. “Lorsque les employés sont en congé, nous devons continuer à nous occuper de nos chiens, les nourrir, les laver, nettoyer l’espace, établir le constat médical quotidien. Pas question de les laisser, ne serait-ce qu’une demi-journée, seuls”, ajoute-t-il.

En explorant les lieux, nous tombons sur un chien à trois pattes. “C’est Hip-Hop. Ce chien avait une patte complètement écrasée lorsqu’il a été découvert par Sam, l’un des vétérinaires avec lesquels on travaille. Devant l’importance de ses blessures, il n’y a pas eu d’autre choix que d’amputer l’une de ses pattes”, nous dit Lindley. Malgré les horribles souffrances qu’il a connues, et son handicap, Hip-Hop est aujourd’hui un chien plein de vie. Il y a aussi ceux qui viennent de leur propre gré et qui demandent d’entrer. Pourtant, avec tous ces chiens à sa charge, Lindley se retrouve avec un espace restreint et n’y peut accueillir davantage. Mais impossible, pour lui, de leur claquer la porte au nez. Comme Brownie, abandonné par ses propriétaires sur la plage et qui a insisté pour entrer. A son arrivée, ce dernier était efflanqué. Mais après avoir bénéficié des soins et de l’affection de ses “maîtres”, il a pris du poids et jouit d’une parfaite santé. Lindley Moothien a aussi pris sous son aile Jocker, qui se tenait sur l’autoroute, comme tétanisé. “On ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais il était traumatisé et ne pouvait marcher pendant trois jours”, raconte-t-il. Dans ce refuge appelé “4 ti lapattes”, ces boules de poil apprennent à vivre sans crainte de l’homme.

Pour faire fonctionner ce shelter, Lindley Moothien a pendant trois ans déboursé de sa poche, tout en espérant obtenir un gros contrat pour son travail de location et fabrication de chapiteaux afin de financer le refuge, mais souvent les contrats lui passent sous le nez. Ce choix d’investir pour le bien-être des animaux entraîne des jours de plus en plus difficiles. “Nous comptabilisons tous les mois jusqu’à Rs 65 000 de dépenses, à raison de Rs1 500 par tête”, nous dit Lindley. Nourriture, honoraires du vétérinaire, entretiens, vaccins, stérilisations qui coûtent son pesant d’or à Maurice où les chiens sont considérés comme un “luxe inutile” pour beaucoup de gens. Ainsi, pour continuer à prendre soin de leurs “protégés”, et pour mener d’autres actions, ils ont décidé de lancer un appel SOS en décembre dernier sur Facebook. “C’est dommage que des individus doivent parfois prendre le relais de l’Etat, dont l’argent est parfois utilisé pour des projets qui ne sont pas prioritaires”, lance Lindley Moothien.

Gina Jean-Charles en tournée début mars pour sensibiliser à la cause animale

En dépit de ces difficultés financières, l’énergie de ces amis des animaux n’est pas en perte de nnn

nnn vitesse. La chanteuse Gina Jean-Charles qui se dévoue pour ce refuge a, elle, décidé de faire une tournée à travers l’île pour présenter son nouvel album et profiter de l’engouement de ce projet musical pour sensibiliser la population sur la maltraitance animale. “Cette tournée qui débutera fin février, début mars, me donnera l’occasion de toucher le public sur la nécessité de bien traiter les animaux, en espérant améliorer un peu leur triste quotidien et aider à faire de Maurice un pays civilisé”, nous dit la chanteuse de jazz.

Le respect que les fondateurs de “4 ti la pattes” porte aux animaux est très touchant. Quant à Lindley, cet homme au grand cœur, rien ne semble lui être impossible. Sa voix déborde d’enthousiasme à l’évocation de ses projets. Plus déterminé que jamais, il souhaite concrétiser ses projets dans les mois à venir: décrocher d’abord un gros contrat pour financer ses projets et faire appel aux autorités afin d’obtenir un terrain d’une dizaine d’arpents pour y créer un gigantesque refuge, un lieu où ses “rockets seront rois”. Car, dans ce type de refuge que bon nombre d’amoureux des bêtes rêvent de se voir matérialiser un jour, il valorisera surtout “la race mauricienne: le rocket”. Le parc abritera des aires de jeux, des espaces de végétation, et des activités de toutes sortes. Un projet fou. “Ce sera un endroit d’attraction civique qui va profiter aux Mauriciens de même qu’aux touristes. Il permettra par la même occasion aux touristes qui sont souvent des animal lovers de parrainer un chien. Comme nous sommes contre la pratique de l’euthanasie, le but sera aussi de recontrôler la population de la race canine à travers la stérilisation en masse. Une clinique vétérinaire y sera installée”. Pour cet ingénieur, “ce projet devrait se concrétiser dans les mois à venir. Les terrains, ce n’est pas ce qui manque à Maurice”.

Pour les Angels of the Voiceless (AOTV), la réalité ne se résume pas à des selfies ou des tags sur Facebook, ou à du show off comme c’est le cas de certains “défenseurs des animaux”. Sur le terrain, ils agissent pour que les chiens retrouvent une vie meilleure. Les membres des Angels of the Voiceless qui travaillent depuis deux ans sur le terrain, ont permis le sauvetage d’un millier de chiens errants. “Nous avons à ce jour pu sauver, stérilisé et mis en adoption environ 1 300 chiens errants”, nous dit Poonam Khoosye Hemraz, vice-trésorière de AOTV. L’association réunit une quinzaine de membres et une soixantaine de bénévoles.

Tous les jours, ces derniers qui ont recueilli eux-mêmes une dizaine de chiens chez eux en attendant de les placer en adoption parcourent l’île à la rescousse de chiens abandonnés, malmenés ou malades. “Nous sommes choqués de voir que la cruauté est bien une réalité quotidienne. Nous avons récemment découvert des chiots morts étouffés dans un sac près d’une rivière”, nous raconte Poonam. Dinesh Gokhool, le président de l’association, raconte, lui, un autre cas, celui d’un chien repéré dans un “pitre latrine” par des habitants de Britannia. Celui-ci y était coincé pendant trois semaines. Alerté, il s’est rendu immédiatement sur place. Aujourd’hui, le miraculé se trouve chez lui. Parfois, les “rescues” se passent au risque de sa propre vie, comme ce jour où il a sauvé un chien coincé au fond d’une décharge. “On m’a dit après que si j’avais tardé à remonter, j’aurais pu être emporté, le chien et moi par les eaux de la wastewater”. Il y a d’autres qui ont aussi connu un passé difficile, mais qui désormais coulent des jours heureux chez les membres de cette association.

Un premier shelter

à Solferino

Horrifiés par le sort qui leur est réservé, les membres de l’AOTV ont décidé d’ouvrir encore plus grand leur cœur, mais aussi leur bourse. Cette année, un des projets parmi d’autres, se concrétise enfin: un shelter pour abriter une soixantaine de chiens. Pour atteindre le terrain de 10 perches qui abritera un refuge sur un projet pilote à Solferino No 5, il faut s’élancer sur une route rocailleuse dans une zone agricole. La localisation s’y prête bien, dans un havre de paix, entouré de diverses cultures. Le refuge temporaire se trouvera sur le terrain appartenant à Divesh Gokhool, tout juste à côté de sa maison. “Nous allons recueillir 50 à 60 chiens errants, certains provenant des familles d’accueil. Ici, ces derniers seront en sécurité et bénéficieront d’une attention qu’ils n’ont jamais eue”, dit-il.

La cause animale, c’est toute leur vie. Anges gardiens de l’ami de l’homme, Poonam Khoosye Hemraz, prof d’anglais au secondaire âgée de 34 ans et Divesh Gokhool, 26 ans, qui travaille pour une compagnie privée à Ébène, n’ont jamais cessé de se battre pour sauver les bêtes. “Chacun des membres a recueilli des chiens errants blessés, malades, ou abandonnés. Ils ont été trouvés attachés, privés d’eau ou de nourriture, traumatisés”, affirme Divesh. Si l’enthousiasme chez certains défenseurs tombe souvent après quelque temps, Poonam répond qu’”en ce qui nous concerne, nous ne voulons pas abandonner notre but. Nous faisons la sourde oreille aux critiques. La méchanceté des uns et des autres nous laissent de marbre”. Depuis trois ans, ils travaillent avec quatre vétérinaires, et reçoivent l’aide de nombreux volontaires. Afin d’offrir des jours meilleurs à un plus grand nombre de chiens de rue, l’association a de plus grands projets, mais préfère ne rien dévoiler pour le moment.