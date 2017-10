LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ: La SWAN verse environ Rs 1,4 M à 19 ONG

Pour marquer la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, qui s’est tenue le mardi 17 octobre, la Swan a procédé à une cérémonie de remise de chèques à 19 Organisations non gouvernementales. Un soutien financier à hauteur de Rs 1 375 000 pour aider ces ONG œuvrant dans le domaine de la santé, de l’environnement et du développement socio-économique. « Le combat contre la pauvreté est complexe à gérer, cela se fait dans la durée et à plusieurs niveaux. C’est grâce à votre enthousiasme et votre détermination qu’on arrivera à faire la différence », a soutenu Louis Rivalland, s’adressant aux représentants des ONG bénéficiaires avant la remise des chèques, qui s’est tenue au Swan Centre, à Port-Louis, mercredi. « Un soutien financier pour mettre en avant ce besoin de construire une société ensemble, et pour que tous les membres de la population puissent contribuer et même pouvoir se prendre en charge. Il est important de conscientiser les gens sur ce fléau », a-t-il ajouté, en rappelant le travail des employés de la SWAN « à apporter leur contribution et aider sur le terrain les ONG. Ce n’est pas tous les jours facile, vous voyez les difficultés mais aussi les résultats que vous avez pu apporter. On continuera à apporter notre soutien autant que possible ».

Les ONG qui ont bénéficié de ce soutien financier sont : Link to Life, Étoile d’Espérance, Ti Diams, Centre d’accueil de Terre-Rouge, Chrysalide, Ensemble pour l’autisme, Muscular Distrophy Association, Friends in Hope, Caritas Île Maurice, PILS, Association Autrement Capable Toujours Joyeux, Lions Club of Port-Louis, Mouvement Forces Vives Quartier EDC, Befrienders, Le Pont du Tamarinier, Mouvement Jeunes, Étoile du Berger, Mauritian Wildlife Foundation et Mission Verte.