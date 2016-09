LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ : Plus de 11 000 familles inscrites au registre social

Au 1er septembre, 11 004 familles ont été enregistrées pour bénéficier de l’allocation de subsistance du gouvernement. Cette mesure, annoncée dans le Budget, s’adresse aux familles vulnérables et est calculée en fonction des revenus de la famille comparés aux barèmes émis par le gouvernement, soit de Rs 2 720 par adulte et Rs 1 360 par enfant. Une enquête sociale sera menée sur le terrain après l’exercice d’enregistrement, qui prend fin le 10 septembre.

Après un démarrage lent, les inscriptions au Social Register of Mauritius (SRM) ont progressé, 11 004 familles ayant été enregistrées au 1er septembre. Cet exercice, mené par le ministère de l’Intégration sociale, se fait à travers les différents Citizen Advice Bureau du pays. Des 11 004 familles qui se sont inscrites, 2 795 figuraient déjà dans l’ancien registre. Il existe en tout 13 267 familles sur ce registre, avec des revenus mensuels de Rs 6 200.

Après le dernier exercice budgétaire, le barème rendant les familles éligibles pour une allocation de subsistance a été revu en fonction du nombre de personnes dans la famille. Il a ainsi été calculé que la somme de subsistance pour un adulte est de Rs 2 720 et, pour un enfant, de Rs 1 360. L’aide financière accordée aux familles dépendra des revenus familiaux comparés aux chiffres et au nombre de personnes dans les familles (Voir tableau indicatif plus loin).

Selon le ministère de l’Intégration sociale, les Ong, les églises et même certaines collectivités locales « jouent un rôle important » dans la vulgarisation de cet exercice. « Les Ong et même les conseillers de village accompagnent les familles concernées au CAB de leur localité pour les aider à s’inscrire », explique la responsable de communication. Une fois l’enregistrement terminé, des équipes de la NEF seront sur le terrain pour une enquête sociale. « Ce n’est qu’à partir de là qu’on décidera qui sont les familles éligibles pour l’allocation de subsistance. De même, on en profitera pour revalider les données concernant les familles qui étaient déjà enregistrées. Cela déterminera s’il y a eu des changements dans la famille. »

Pour se faire enregistrer, les personnes concernées doivent se rendre au Citizen Advice Bureau de leur localité. Elles doivent se munir de leur carte d’identité, de l’acte de mariage des parents, de l’acte de naissance de tous les membres de la famille vivant sous le même toit, des fiches de paie de tous les membres de la famille ainsi que d’une facture du CEB ou de la CWA. L’enregistrement se fera de 9h30 à 15h30 en jour de semaine et de 9h30 à 13h le samedi. À signaler que même les pensions sont comptabilisées dans les revenus de la famille.