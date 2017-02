LUTTE : Le Marocain Faoud Meskout à Maurice en mai

Le président de la Confédération africaine de lutte et également président de la fédération marocaine, Faoud Meskout sera à Maurice en mai. Accompagnés de deux experts de la Fédération internationale de lutte amateur, il effectuera un relevé du niveau des lutteurs et entraîneurs mauriciens, de même que les infrastructures.

Selon Richard Papie, président de la Fédération mauricienne de lutte, le but ultime de cette visite sera d'instituer dans l’île un centre régional de formation qui concernera les pays du sud de l'Afrique. D'autant que le Centre de Thiers au Sénégal a fermé ses portes l'année dernière et qu'un centre temporaire est actuellement en activité au Maroc. La lutte mauricienne pourra ainsi se saisir de cette opportunité, surtout dans le cadre d'échanges plus fréquents. Un des experts qui accompagneront Faoud Meskout sera le Franco-Ivoirien Vincent Aka, aujourd'hui directeur de développement de la lutte au niveau de la zone Afrique et qui avait dirigé un stage à Maurice voilà quelques années.

Par ailleurs, les lutteurs mauriciens se préparent activement en vue des championnats d'Afrique et des Jeux de la Francophonie. La première échéance se déroulera au Maroc fin avril, alors que les Jeux de la Francophonie sont prévus en Côte d'Ivoire en juillet. Valeur actuelle, les lutteurs les plus susceptibles d'y participer sont Gilbert Émilie, Adrien Victoire et Ghylian Bandou.