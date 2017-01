Lutter contre la misère, un “devoir sacré”…

Et si nous vivions dans une société sans misère, sans exclusion sociale?

Et si tous ceux qui refusent de voir la misère comme une fatalité agissaient et se faisaient entendre pour que cela devienne réalité ?

L’an dernier, tous les pays du monde ont adopté les Objectifs du Développement durable. Le premier objectif est de mettre fin à l’extrême pauvreté d’ici 2030 en apprenant à ne laisser personne de côté. Les citoyens et toutes les forces vives de nos sociétés doivent maintenant exiger que ces engagements soient mis en œuvre, et les mettre aussi en œuvre eux-mêmes.

En 2016, plusieurs mouvements politiques se sont crus autorisés à s’exprimer au nom de ceux qui se sentent exclus de la société. Ils ont invoqué leurs souffrances pour distiller la peur, appeler à ériger des murs, et rejeter l’étranger. Dans l’histoire trop souvent la peur, le ressentiment et la violence ont été prônés au nom des pauvres.

En 2017, nous voulons faire connaître au monde un homme qui a invité les personnes en situation de pauvreté à s’unir et à s’allier avec les personnes de tous les milieux pour mettre fin aux logiques d’exclusion des plus pauvres. Ce chemin est une réponse à la violence de la misère et de l’exclusion. Le 17 octobre 1987, il a lancé un appel gravé sur le Parvis des droits de l’homme à Paris : « Là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l’homme sont violés, s’unir pour les faire respecter est un devoir sacré. » Le 17 octobre est devenu depuis la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté décrétée par l’Organisation des Nations unies.

L’homme qui a initié ce courant, le Père Joseph Wresinski, est né lui-même dans la misère, dans un camp pour étrangers indésirables, le 12 février 1917. Dès son enfance, il a appris dans sa famille, comme tous les enfants pauvres du monde, que le pire dans la misère « ce n’est pas d’avoir faim, de ne pas savoir lire, ce n’est même pas d’être sans travail qui est le pire malheur de l’homme. Le pire des malheurs est de vous savoir compté pour nul, au point où même vos souffrances sont ignorées. » Pendant 40 ans, il a cherché ceux qui comme lui vivaient cette souffrance qu’il a appelée l’exclusion sociale.

En 1957, il a créé avec les habitants d’un camp d’urgence de la région parisienne un mouvement, devenu mondial – le Mouvement international ATD Quart Monde – pour refuser le gâchis humain engendré par la misère et appeler à l’alliance avec tous pour éradiquer la misère. Des milliers de personnes en situation de grande pauvreté se sont reconnues dans son expérience de l’humiliation et dans son rêve d’un monde sans exclusion et sans misère.

Raconter son histoire, c’est faire connaître l’aspiration profonde des populations dans la misère d’être reconnues comme des êtres humains à part entière, et de construire une humanité qui ne laisse personne de côté. La France a décidé d’inscrire le centenaire de sa naissance dans les commémorations nationales de l’année 2017. Le comité français pour l’Unesco a souhaité parrainer tous les événements relatifs à son centenaire.

ATD Quart Monde et le Comité international 17 Octobre, de leur côté, ont décidé de lancer en 2017 une grande campagne citoyenne pour dire STOP à la pauvreté, et de diffuser cet appel mondial à l’action :

• L’extrême pauvreté est une violence. Elle humilie, enferme dans le silence, détruit des vies.

• Mais elle n’est pas une fatalité. Ceux qui la subissent résistent et notre monde a besoin de leur intelligence pour relever les défis auxquels il fait face.

• Nous refusons la misère et le gâchis humain qu’elle représente, comme nous refusons l’esclavage et l’apartheid.

• Partout dans le monde, des personnes exclues se font entendre et agissent. D’autres se joignent à elles pour construire ensemble un monde de paix qui ne laisse personne de côté.