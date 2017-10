LUX* BELLE MARE : Faire de la santé des employés une priorité

« Nu lasante, nu priorité ». Tel était le thème central du programme de santé pour les employés mis en place par le LUX* Belle-Mare jeudi. À travers cette initiative, l'hôtel a voulu sensibiliser tout un chacun sur l'importance d'adopter un mode de vie sain et une hygiène de vie axée autour de repas équilibrés et d'exercices physiques.

Ashish Modak, general manager au LUX* Belle-Mare, dira que l'hôtel a choisi d'accorder une semaine uniquement dédiée à la santé. Raison évoquée : « Un employé en bonne santé est un employé heureux. Pour être en pleine forme, il est primordial de privilégier une alimentation saine et une activité physique régulière. On a décidé d'un calendrier d'activités bien précis et, finalement, le choix s'est porté sur des activités liées à la marche et au yoga. »

Ce programme bien précis a été pensé par l'équipe de sport et de bien-être du LUX* Belle-Mare. Fort de ce résultat, Ashish Modak souhaite que les employés continuent d'inculquer cette pratique au quotidien. Girish Boyrambolie, directeur des ressources humaines de l’hôtel, abonde dans le même sens et souhaite que cette semaine de santé reste ancrée dans les esprits. « Nous comptons continuer à proposer des aliments sains à la cantine de l’hôtel et ceux qui le souhaitent auront droit à des plats équilibrés, et ce au quotidien. Le bien-être de nos employés a toujours été au cœur de nos priorités car ils sont avant tout le moteur du LUX* Belle-Mare. Nous mettons régulièrement, et gratuitement, en place des activités liées à la santé, notamment des examens médicaux et des tests de dépistage. »

Quant à Pooja Beehuspoteea, formatrice au LUX* Belle Mare, elle est d'avis que cette semaine dédiée à la santé a été un élément déclencheur. Pour elle, ce programme « enrichissant » permettra aux employés de « mieux repenser à leur santé en combinant repas équilibrés et sport ».