LUX* BELLE MARE : Nicolas Baubé, nouveau Chef exécutif 

Le chef Nicolas Baubé a pris les commandes des cuisines de l'établissement hôtelier, devenant ainsi son nouveau Chef exécutif. Il succède au Chef Vincent Rodier.

Nicolas Baubé a officié dans de nombreux palaces 5 étoiles en Europe et au Moyen Orient compte tout faire « pour que l'hôtel demeure une référence sur la scène gastronomique mauricienne. »

«Je veux vraiment que nos clients vivent une expérience unique dans nos restaurants », dit-il. De par son expertise et sa vision de la cuisine locale, le nouveau Chef exécutif souhaite faire découvrir aux résidents de LUX* Belle Mare un mélange de saveurs, textures et cultures pour un éveil des sens. Son objectif : apporter une touche de fraîcheur et d'innovation pour répondre aux standards culinaires du LUX* Belle Mare.

« Le LUX* Belle Mare est le fleuron du groupe LUX*, et en être le Chef exécutif est une merveilleuse opportunité pour moi. Je suis honoré de prendre les rênes des cuisines de ce magnifique établissement.», déclare via un communiqué le Chef Nicolas Baubé.