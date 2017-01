LUX* GRAND GAUBE OPEN 2017 : Anthony Kwok aura à gravir la montagne Rasolondrazana

Place aujourd'hui aux demi-finales du Lux* Grand Gaube Open 2017 de tennis avec le choc mettant aux prises le tenant du titre, Jacob Rasolondrazana au champion de Maurice en titre, Anthony Kwok. L'autre match verra s'affronter le polonais Lukasz Skowronski au Malgache Jean-Richard Randriamanantsoa. Cette dernière rencontre s'annonce des plus indécise avec deux joueurs qui devraient se rendre coup pour coup.

Les joueurs internationaux ont confirmé leur main mise sur cette compétition. En effet, les quarts de finales du tableau simples hommes du LUX* Grand Gaube Open ont été disputés sur les courts de l'hôtel de week-end dernier. Les Malgaches Jacob Rasolondrazana et Jean-Richard Randriamanantsoa ainsi que le Polonais Lukasz Skowronski ont tous validé leur ticket pour les demi-finales. En simples dames, la Mauricienne Céline Wan est la première à se qualifier pour les demi-finales. En effet, le tenant du titre, le Malgache Jacob Rasolondrazana, n'a pas fait de cadeau à Jesse Koti. Il s'est défait de son adversaire facilement en deux sets (6-2, 6-2). Il sera face à Anthony Kwok, champion national en titre, ce matin, qui s'est, lui, qualifié aux dépens de Shaheel Busguth sur un score de 6-2, 6-4. Quoi qu'il en soit, le Mauricien a conscience qu'il aura à gravir une montagne car le Malgache a un appétit insatiable, étant redoutable, capable de sortir des coups de raquette imparables grâce à sa patte gauche surpuissante. D'ailleurs, il demeure le grandissime favori à la victoire finale. Le jeune Kwok aura à se surpasser pour l'occasion et devra garder sa concentration pour tenter de créer l'exploit. Dans l'autre rencontre des quarts de finale, Jean-Richard Randriamanantsoa a surclassé Tristan Lagesse en deux sets (6-2, 6-1). Lukas Skowronski n'a lui aussi eu aucun mal à se défaire de Thomas Clark. Le Mauricien s'est incliné en deux sets (6-1, 6-1). Cette fois, la demi-finale s'annonce des plus indécise car les deux joueurs peuvent prétendre à la victoire. Pour rappel l'an dernier, le Malgache l'avait emporté en trois manches 6-7, 6-3 et 6-1 en quarts de finale avant que le Polonais ne prenne sa revanche en trois sets également le mois suivant sur gazon en quarts de finale du Gymkhana Open.

En simples dames, Céline Wan a survolé la rencontre face à Marie Lagesse. En effet cette dernière s'est inclinée en deux sets, 6-1, 6-0. Céline Wan sera opposée à Sarah Introcaso en demi-finale. Quoi qu'il en soit, Céline Wan n'aura pas la partie facile face à Introcaso, fraîchement auréolé d'un titre de championne d'Afrique australe (zone sud) qui avait eu lieu du 9 au 15 janvier à Windhoek, Namibie. Elle avait frappé un grand coup dans la catégorie des moins de 14 ans, dominant en finale la Zimbabwéenne Rufaro Magarira en deux manches, 6-2 et 6-3.

Dans le tableau dames (+40), c'est Violaine Maizaude-Rwambauge qui, en trois sets, s'est imposée à la fin d'un match très disputé face à Françoise Ip Wan Shek. En doubles hommes, la finale opposera les paires Lukas Skowronski-Anthony Kwok et Rambojun-Rasolondrazana. Ces deux paires se sont qualifiées face aux paires Busguth-Clark et Ah Chuen-Randriamanalina, respectivement. La phase finale est prévue pour le 11 février.

Le programme

Aujourdhui

Demi-Finale

Simple hommes (9h)

Jacob Rasolondrazana vs Anthony Kwok

Lucasz Skowronski vs Jean-Richard Randriamanantsoa

U12 garçons (9h)

Kenrick Lam Wai Yam vs Aaron Rawa

Sebastian Koster vs Samuel Ava

Double hommes, Finale (10h30)

Hemanshu Rambojun/Jacob Rasolondrazana vs Anthony Kwok/Lucasz Skowronski

Double garçons

Aaron Rawa/Samuel Ava vs McKeown/Schluter

+50 ans hommes

Jeroen Koster vs François Acou

Les résultats

Matchs disputés le 21 et 22 janvier

Simples hommes

Quarts de finales

Lukas Skowronski b.Thomas Clark, 6-1, 6-1

Anthony Kwok b. Shaheel Busguth, 6-2, 6-4)

Jacob Rasalondrazana b. Jesse Koti, 6-2, 6-2

Jean-Richard Randriamanantsoa b.Tristan Lagesse, 6-2, 6-1

Simples hommes

8es de finale

Thomas Clark b. Wesley Calou, 3-6, 6-1, 6-1

Shaheel Busguth b. Vinesh Daladoo, 6-0, 6-0

Doubles Hommes

Demi-finales

Skowronski-Kwok bb. Busguth-Clark, 6-1, 6-1

Rambojun/Rasolondrazana bb. Ah Chuen/Randriamanalina

Hommes (+40 ans)

Clyde Wong You Cheong b. Christian Voskertchian, 7-5, 6-1

(+12 ans)

Yashveer Seewoosurrun Saad Ahmad Janoo

(+14 ans)

Matthias Schluter b. Aaron Rawa en trois sets, 6-1, 1-6, 6-2

(+16 ans)

Jeffrey Pang Kin Lan b. Calvin Lam Cheuk Wah, 6-1, 6-4

Simples dames

Céline Wan b. Marie Lagesse, 6-1, 6-0

(+40 ans)

Violaine Maizaude-Rwambauge b. Françoise Ip Wan Shek, 6-3, 4-6, 10-6