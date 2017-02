LUX* GRAND-GAUBE OPEN 2017 : Les tenants récidivent

Comme l'an dernier, Jacob Rasolondrazana et Astrid Tixier ont soulevé le premier trophée de la saison tennistique en remportant samedi les simples hommes et dames du Lux* Grand-Gaube Open. Le Malgache a livré un match à sens unique, ne laissant vraiment aucune chance au Polonais Lukasz Skowronski, dominé 6-1, 6-0, à l'inverse de la tenante, qui s'est heurtée à la résistance de Sarah Introcaso avant de mettre l'issue hors de doute 7-5, 6-2.

Ce tournoi a connu son dénoument après cinq week-ends de compétition (14 janvier-7 février) et on peut dire que les deux champions n'auront que confirmé leurs bonnes dispositions, mais tout en démontrant aussi leur prétention pour la suite de la saison. L'an dernier, Jacob Rasolondrazana avait décroché le trophée aux dépens du Russe Ivan Syrov 4-6, 6-2, 6-4.

Si le Polonais a été dépassé par la puissance habituelle de son adversaire, celui-ci pourrait aussi avoir rehaussé tout simplement son niveau dès l'entame de cette saison. Ce qui est de bon augure. Reste que le Malgache n'a laissé filer qu'un set. Il remporte également le double hommes avec Hemanshu Rambojun aux dépens du tandem Anthony Kwok et du même Polonais Skowronski 6-4, 2-6, 11-9.

La finale du simple dames a tourné une fois de plus en faveur d'Astrid Tixier, qui remporte le quatrième duel contre Sarah Introcaso depuis l'année dernière sur les six titres d'affilée qu'elle avait alignés. Elle avait notamment remporté le Yop Open (avril), le Mauritius Union Open (mai), l’Emcar Open (juin) et l’Azuri Open dans l'intervalle de juin-juillet. Introcaso, âgée de 14 ans, poursuit donc sa progression en attendant d'être plus aguerrie.

Pour les organisateurs, cette deuxième édition du tournoi offre de réels motifs de satisfaction. « Nous avons eu, comme l’année dernière, un excellent niveau de jeu tout au long du tournoi. Les finalistes ont, une fois de plus, montré leur grand talent, bien que leurs adversaires n’ont pas démérité. Ce tournoi est pour l’hôtel un moyen de contribuer au progrès du tennis à Maurice et d’aider les joueurs à mieux représenter le pays à l’international. Le succès de cette deuxième édition est aussi à mettre au crédit de nos team members et de Mattias Rendefors, le directeur du tournoi, qui ont montré un réel savoir-faire », soutient le directeur général de l’hôtel, Brice Lunot.

Pour Mathias Rendefors, « cette deuxième édition a suscité un réel intérêt de la part des joueurs et a produit du beau jeu. Le tennis a sans doute un très bel avenir à Maurice. » Abondant dans le même sens, Kamil Patel, président de la Fédération mauricienne de tennis, a, lui, félicité l’hôtel pour cette deuxième édition qui a une « nouvelle fois fait briller le tennis à Maurice. »

Cette année, LUX* Grand Gaube a innové en introduisant le one-point challenge durant la dernière journée de compétition. Ce tournoi, qui a vu la participation de 41 joueurs, a été remporté par le junior Johan Randriamanalina. Pour rappel, le tournoi avait réuni pour cette deuxième édition 78 joueurs locaux et internationaux. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la troisième édition qui aura lieu début 2018.

Les résultats

Masculin

Simple hommes

Jacob Rasolondrazana b. Lukasz Skowronski 6-1,6-0

Garçons 8 ans

Alexander Coster b. Maxime De Coriolis 4-1, 4-2

Garçons 10 ans

Nicholas Korten b. Jaden Lim Voo Kee 4-2, 4-1

Garçons 12 ans

Samuel Ava b. Aaron Rawa 7-6, 6-0

Garçons 14 ans

Jake Lam b. Johan Randriamanalina 6-3, 3-6, 6-1

Garçons 16 ans

Jake Lam b. Johan Randriamanalina 6-4, 6-1

Simple hommes +40 ans

Jean-Marc Randriamanalina b. Tristan Lagesse 6-1, 6-4

Simple hommes 50+

Jeroen Koster b. Patrick Chan 7-5, 7-5

Double hommes + 40

Acou-Thomas bb. Wong You Cheong - Nieng Fong 6-3, 4-6, 10-3

Féminin

Simple dames

Astrid Tixier b. Sarah Introcaso 7-5, 6.2

Filles 12 ans

Kelly Leung Siong Fat b. Shelly Lai Man Chun 7-5, 7-5

Filles 14 ans

Malika Ramasawny b. Chiara Li Yaw Hey 6-3, 6-3

Simple dames + 40

Corinne Ng b. Violaine Maizaude-Rwambuga 6-0, 6-1

Double hommes + 40

Acou-Thomas bb. Wong You Cheong-Nieng Fong 6-3, 4-6, 10-3