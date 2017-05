Entrons dans le monde sublime et merveilleux des abeilles. Il suffit de vaincre cette petite crainte qui s’installe en nous dès qu’on entend bourdonner une abeille, en se laissant furtivement glisser dans cet univers à cœur vaillant. Là, on découvrira la magie qui entoure le quotidien de ces insectes. C’est fascinant de constater leur dur labeur.

Les abeilles s’appliquent sans relâche. Elles se concentrent chacune sur leurs tâches, et ce en y mettant corps et âme. Leurs nombreuses capacités sont étonnantes, notamment lorsqu’elles sont à la recherche de fleurs pour s’adonner au butinage. Le fruit de ce travail magnifique est un miel succulent comptant une foule de bienfaits. On comprendra cette œuvre remarquable en les observant, et même en bouquinant. Néanmoins, une partie de cet ouvrage achevé minutieusement demeurera une énigme. C’est alors que je laisse évader mes pensées bercées par ma passion pour les abeilles.

Le cadre enchanteur qui nous entoure à Maurice suscite davantage mon intérêt pour les abeilles. On a un climat formidable qui favorise l’harmonie dans leur travail méticuleux. De plus, si on y prête une oreille attentive, on réalisera que la nature nous chuchote des astuces inouïes. En effet, cette nature est surprenante car elle offre une synchronisation parfaite pour la besogne des abeilles. De ce fait, je fais mon propre miel à Gros Cailloux. L’ingrédient clé de ce miel est l’amour. Il n’est pas comme les autres. Il s’agit d’un miel vraiment agréable avec des couleurs tantôt vives, tantôt fades. Je prends soin de mes petites abeilles avec beaucoup de délicatesse.

C’est intéressant de savoir que les bienfaits du miel sont multiples. Je souhaiterais mentionner quelques-unes de ses vertus qui peuvent nous être utiles dans notre vie de tous les jours. Par exemple, le miel aide à apaiser un mal de gorge et à stimuler l'immunité. C’est un antitussif efficace et bon pour guérir les coupures et les brûlures. Le miel peut également combattre l’insomnie. Beh ! Effectivement, le souci de ne plus dormir peut disparaître en prenant régulièrement un verre de lait chaud avec le miel. Voilà ! Les beaux rêves reviennent illico presto. Le miel hydrate aussi la peau et les cheveux. Le travail superbe des abeilles nous aide dans plusieurs facettes de la vie.

Et si nous aussi, les humains, nous prétendons être une abeille ne serait-ce qu’un jour! Comme le dit Louis-Marie Parent, « imitons l'abeille, elle fait de grandes randonnées, sans perdre son objectif ». Donc, on s’y met, “bzzzzzzz”… Au travail !

S’éclipser temporairement dans leur univers... Quelle aventure ! Êtes-vous partants ?



IKHLAAS KHODABUX