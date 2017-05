MACRON VS. LE PEN: Débat présidentiel déséquilibré

Le face-à-face entre les deux candidats au second tour de la Présidentielle en France ne s’est pas inscrit dans la tradition de cet exercice : être un débat de grande hauteur entre deux présidentiables confrontant deux visions pour les années à venir.

Marine Le Pen n’avait qu’une seule stratégie qu’elle a utilisée à outrance: la provocation en vue de faire craquer son adversaire, Emmanuel Macron. Cependant, sa stratégie tout au long de la confrontation a été particulièrement contre-productive. Elle s’est placée au niveau d’un débat de bistrot, balançant des simplicités, des contre-vérités, des approximations, des ricanements et des propos frôlant la diffamation. Elle n’a pas été capable de se hisser à la hauteur d’un présidentiable-finaliste ayant une parfaite maîtrise des dossiers, une technicité hors du commun couplé d’une grande maturité. Au-delà de la provocation, voire l’insolence, Mme Le Pen n’avait que la contradiction à porter à son adversaire. Elle souffrait d’une incapacité de faire des propositions réalistes, tenables et réfléchis. Elle a particulièrement démontré une incompétence, notamment en matière des questions économiques, face à un adversaire particulièrement fin sur ces sujets.

Emmanuel Macron est parvenu à ne pas tomber dans le piège bien qu’il ait été entraîné à trop répondre à des non-sens, des attaques gratuites de son contradicteur. Il n’a pas perdu son sang-froid mais a été par conséquent empêché de s’élever davantage, de prendre la hauteur. Jacques Chirac avait éventuellement raison de refuser de débattre avec un candidat de l’extrême droite car l’affronter c’est accepter de baisser le niveau.

Emmanuel Macron a montré qu’il a la capacité à traiter tous les sujets sans besoin pour lui de se référer, comme Marine Le Pen à des dossiers.

Désormais, le doute n’est plus permis au bénéfice de Marine Le Pen. Elle a complètement échoué dans sa démarche. Ce débat pourrait lui être catastrophique dimanche prochain dans les urnes. C’est comme un naufrage.

Si tel est le cas, Emmanuel Macron aura réussi un véritable « strike », comme au bowling, de ses principaux adversaires ou de la classe politique traditionnelle en France.