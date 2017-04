MACRON VS. LE PEN: Un premier tour amer

À l’issue du premier tour de la présidentielle, un duel très serré se profile entre Emmanuel Macron (En Marche !) crédité à 23,9% des voix et Marine le Pen (Front national) avec 21,7% des voix. Ce duel est très révélateur et confirme ce que j’avais déjà énoncé dans une précédente analyse, car, pour la première fois de toute l’histoire de la Cinquième République, aucun des deux partis, qui se sont alternés dans le paysage politique français, n’est présent au second tour.

Ce qui est certain, c’est que nous venons probablement de vivre l’un des plus gros séismes politiques français.

Deux candidats et deux visions radicalement opposées de la France se feront donc face le 7 mai prochain. D’une certaine manière, c’est une preuve que les Français sont capables de se rendre aux urnes pour décider de renverser la table. Mais un goût amer nous reste de cette campagne et des réactions aux résultats. Je souhaite d’ailleurs dénoncer plusieurs choses :

- La première, c’est l’erreur politique que commet Jean-Luc Mélenchon qui se targue de lutter depuis des décennies contre le Front national, mais qui, pour une question d’ego, n’a pas le réflexe d’appeler ses électeurs à voter contre son ennemie jurée comme il le fait chaque fois. Les masques tombent et l’on (re)découvre un parti rempli de mauvaise foi et de manque criant d’humilité pourtant si nécessaire dans notre chétive démocratie.

- La seconde, c’est l’erreur politique que commettent Emmanuel Macron et son équipe en se comportant comme des vainqueurs, alors même qu’il y a encore une grande ombre sur le tableau et que tout n’est pas gagné. C’est sous-estimer le Front national que de crier victoire trop haut et trop vite. Cela pourrait jouer en sa défaveur.

Attendons de voir ce qui ressortira des deux prochaines semaines, et la personne qui séduira le plus de Français dans les urnes lors du second tour de la présidentielle, le 7 mai prochain.