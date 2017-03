MADAGASCAR - CYCLONE ENAWO : Pravind Jugnauth, « Maurice prête à apporter son soutien »

Dans un message adressé au président de la République de Madagascar Hery Rajaonarimampianina, le Premier ministre, Pravind Jugnauth, affirme que le GM se tient prêt à apporter au gouvernement malgache tout le soutien nécessaire afin de venir en aide au peuple malgache.

« C’est avec une très grande tristesse que j’ai pris connaissance du lourd bilan du cyclone Enawo qui a frappé Madagascar, provoquant la mort de plusieurs personnes et laissant des milliers de sinistrés. Dans ces moments douloureux je tiens à exprimer en mon nom personnel et en celui du gouvernement et du peuple de la République de Maurice, nos condoléances sincères et attristées au peuple malgache affecté par cette catastrophe », écrit le Premier ministre.

Il observe qu’Enawo a traversé Madagascar alors que le pays souffre déjà d’une intense sécheresse qui a entraîné, entre autres, de graves pénuries alimentaires. « En tenant compte des liens fraternels qui ont toujours uni nos deux pays, le gouvernement mauricien se tient prêt à apporter au gouvernement de Madagascar tout le soutien nécessaire afin de venir en aide au peuple malgache », affirme Pravind Jugnauth.

Selon les dernières informations disponibles, le cyclone a fait 53 morts. Une vingtaine de personnes sont portées disparues alors que le nombre de sinistrés a atteint quelque 300 000 personnes.

Au niveau des administrations régionales mauriciennes, la présidente du Conseil de district de Rivière-Noire y présentera une motion demain pour proposer l’organisation d’un téléthon en faveur des sinistrés malgaches. De plus, des conteneurs seront placés dans des endroits stratégiques du district afin de recueillir des vivres dont des boîtes de conserve qui seront acheminées à Madagascar par la compagnie Maerks.