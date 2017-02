MAGIC ICE CREAM : Délice glacé à la minute

Ashfaq Rahimboccus a ouvert une nouvelle échoppe de “glace à la panache” à Beau Bassin, il y a un mois. Magic Ice Cream propose une façon innovante de fabriquer de la crème glacée sous forme de rouleau, sur une plaque refroidissante à -30°C. La glace est réalisée sous les yeux des consommateurs en à peine une minute.

Comme chaque après-midi depuis un mois, une drôle de préparation est en cours chez Magic Ice Cream, située rue Dr Émile Duvivier, vis-à-vis du parking de l’église du Sacré-Cœur à Beau Bassin. De ses mains habiles, Ashfaq Rahimboccus, 26 ans, est en pleine réalisation d’une “glace à la panache”. Le tout réalisé sous les yeux ébahis de la clientèle. “Le client voit sa glace être préparée devant lui. C’est un gros plus et, en même temps, les Mauriciens apprennent de nouvelles choses.”

Iceroll.

Il s’agit en fait d’une nouvelle façon de préparer de la glace, aussi appelée iceroll, et qui est réalisée en à peine une minute pour les compositions les plus compliquées. Le tout sur une plaque à -30°C. La préparation se fait à la vitesse de l’éclair. Du chocolat liquide et des friandises chocolatées ou de la confiture sont étalés sur la plaque refroidissante. Du lait sucré, comprenant des ingrédients qu’Ashfaq Rahimboccus conserve jalousement, y est ajouté. La préparation de la glace peut maintenant débuter. Avec sa “pelle-couteau”, comme il l’appelle, Ashfaq Rahimboccus s’attelle à mélanger le tout pendant que la plaque refroidit la mixture pour en faire une pâte glacée.

Les mains de l’artisan s’activent alors pour découper et mélanger à nouveau la mixture, avant de tout étaler de nouveau sur la plaque. “Tu dois travailler ta glace rapidement, sinon elle devient trop dure”, souligne l’artisan. Il passe ensuite sa fameuse “pelle-couteau” sous une partie de la pâte glacée et la remonte vers le haut afin d’en faire un petit rouleau. Il en fera de même avec les autres parties, de sorte à en avoir plusieurs, qu’il placera dans un bol, avant de servir la glace au client, accompagnée d’un chocolate roll.

Confitures faites maison.

Si la glace est préparée en moins d’une minute, le lait spécial qui sert d’ingrédient de base est un travail de longue haleine, qui aura débuté aux petites heures du matin. “Ce breuvage, je le prépare depuis 6h du matin chaque jour, et la préparation se termine vers midi. Il y a un long processus pour que la glace soit réalisée bien comme il faut et qu’il ait le goût spécifique qui fera plaisir aux consommateurs.”

C’est en faisant un stage en France pendant ses années à l’École Hôtelière Sir Gaëtan Duval qu’Ashfaq Rahimboccus a découvert cette façon innovante de fabriquer des crèmes glacées. “J’ai eu la chance de rencontrer le fils de l’inventeur de ce concept, qui est un Japonais. Il m’a expliqué comme le faire. Après mes études, j’ai décidé de me lancer.” L’artisan précise que les confitures qu’il inclut dans ses glaces sont faites maison, avec des fruits frais. Ashfaq Rahimboccus vend également des milk-shakes réalisés à partir de ses crèmes glacées, ainsi que des gaufres, qui peuvent être dégustées accompagnées de glace. Les crèmes glacées sont disponibles à partir de Rs 50.

Cette échoppe à Beau Bassin est la deuxième que tient Ashfaq Rahimboccus, après celle qui est située à Plaine Verte, ouverte il y a un an. “Mon frère Ashraf s’occupe de cette échoppe-là et je suis basé à Beau Bassin. Je dois remercier mes parents, qui me donnent un sérieux coup de main, ainsi que des amis, qui m’ont beaucoup aidé pour l’aménagement des échoppes.”

Ashfaq Rahimboccus a formé deux employés qui l’aident dans la préparation de cette crème glacée innovante. “C’est une préparation qui demande de la vitesse et beaucoup d’adresse. Ils ont pris quatre mois avant de pouvoir le faire comme il faut.”