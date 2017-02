MAHA SHIVARATREE 2017: Des milliers de voix s'élèvent en prières à Grand-Bassin

Des milliers de Mauriciens fêteront le Maha Shivaratree vendredi. Des processions de dévots défilent actuellement dans les différentes régions du pays, faisant les louanges du dieu Shiva. La longue marche vers le lac sacré se fait dans la dévotion et le sacrifice. Les pèlerins sont vêtus pour la plupart de blanc et portent sur les épaules des kanwars de différentes dimensions, magnifiquement ornés d'effigies de divinités hindoues. Une grosse foule est attendue à Ganga Talao aujourd'hui avec le départ des pèlerins des Plaines-Wilhems et du Sud vers le lac sacré.

Les pèlerins du Nord sont déjà de retour et la jonction La Brasserie et La Marie a été bloquée pendant des heures hier soir. Il convient de souligner que les gros kanwars ont encore cette année provoqué des embouteillages, même si certains dévots ont construit de petites structures à être portées sur les épaules. Les avions et autres engins volants n'ont pas été privilégiés cette année. Les dévots du Nord, tout en montrant un esprit créatif, ont toutefois doté leur kanwar de nouvelles technologies, notamment de tables de mixage.

Après la Hindu Maha Sabha lundi, le Premier ministre Pravind Jugnauth a participé hier soir aux célébrations organisées par la Mauritius Sanatan Dharma Temple Federation au Divine Museum. Il s'est démarqué de ses prédécesseurs en faisant une partie du trajet à pied et a, durant son passage, rencontré les dévots et les responsables des échoppes œuvrant pour la spiritualité à Grand-Bassin. Il a respecté l'engagement pris au Parlement de ne pas prendre la parole lors des célébrations religieuses. Il se rendra demain à un événement organisé par le Human Service Trust à Grand-Bassin.

Le chef du gouvernement a participé à des rituels présidés par l'acharya Saklani sur les berges du lac sacré en présence du président de la MSDTF, Somduth Dulthumun. Il devait se rendre au Mauritiuseswarnath Mandir, géré par la famille Dayal, mais a brûlé cette étape pour se rendre directement au Divine Museum, qui se trouve à côté, pour assister à un spectacle culturel. Somduth Dulthumun a promis le soutien de 300 temples gérés par la MSDTF à Pravind Jugnauth lors de son mandat. « On ne fera rien pour entraver la bonne marche du gouvernement », a-t-il soutenu avant de parler de la « nécessité de vivre en harmonie dans la famille et la société, comme c'est le cas dans la cour du dieu Shiva, où tous les animaux se côtoient dans la paix ».

L'acharya Saklani a parlé de l'importance de préserver la langue ancestrale alors que Abhay Thakur, le haut-commissaire de l'Inde à Maurice, s'est, lui, attardé sur les relations privilégiées entre Maurice et l'Inde dans les domaines culturels et économiques, surtout avec l'avènement du métro express. Un châle a été présenté à Pravind Jugnauth par Somduth Dulthumun avant le lancement d'un magazine souvenir et d'un film sur Ganga Talao. Des récompenses ont également été remises aux travailleurs sociaux. Le public a également eu droit à un spectacle culturel, qui a vu la participation des sociétaires du MGI, du centre culturel Indira Gandhi et de la troupe de Amit et Sandhya Mukherjee.

Le spectacle s'est déroulé en présence du vice-Premier ministre, Ivan Collendavelloo, du Ministre Mentor sir Anerood Jugnauth, de la Speaker de l'assemblée nationale, Maya Hanoomanjee, et de plusieurs ministres du gouvernement.

GRAND-BASSIN—CONGESTION ROUTIÈRE: Bodha annonce « de nouveaux aménagements routiers »

Nando Bodha, le ministre des Infrastructures publiques, a annoncé hier au Mauricien que le Master Plan sur Grand-Bassin prévoit la construction d'une route La Vigie-La Marie et Beaux-Songes pour assurer une meilleure fluidité du trafic dans le Nord du pays à l'occasion du Maha Shivaratree. Avec une quatre voie envisagée de Pétrin à La Marie, les automobilistes des Plaines-Wilhems n'auront ainsi plus à se diriger vers le Sud. Rappelons que la route de Pétrin à La Marie est à sens unique chaque année pour faciliter le mouvement des véhicules.

Selon Nando Bodha, la logistique mise en place « a marché à merveille ». Il poursuit : « Notre plus grand challenge, c'est aujourd'hui et demain, où la grosse foule est attendue à Ganga Talao. La mobilisation et le sacrifice sont une chose, mais il ne faut surtout pas oublier l'aspect spirituel de la fête, le Chaar Pahar Ke Puja, qui sera célébré vendredi. »