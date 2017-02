MAHA SHIVARATREE 2017 : Grosse affluence hier à Grand-Bassin

Il avait une grosse affluence hier à Grand-Bassin dans le cadre du pèlerinage annuel du Maha Shivaratree. Selon la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, qui avait organisé un Rudra Maha Yaj hier matin au Ganga Talao, 50 000 personnes se sont rendues au lac sacré jusqu’à hier après-midi.

Quelque 500 000 pèlerins sont attendus cette année au Ganga Talao. Ils y recueilleront de l’eau sacrée en vue de la déverser vendredi, jour de la fête du Maha Shivaratree, sur le shivling (symbole de Shiva) pour rendre hommage à celui qui avait avalé du poison afin de sauver l’humanité. Hier, selon la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation, la première affluence vers Grand-Bassin a vu défiler 50 000 dévots. Les pèlerins du Nord du pays, notamment de Rivière-du-Rempart et de Plaine-des-Roches, sont eux déjà en route vers le lac sacré. La majorité de ceux venant des Plaines-Wilhems prendra la route mercredi.

La circulation était fluide hier de La Marie à Pétrin. Par contre, les aires de stationnement étaient bondées, surtout à l’entrée, soit aux environs de la statue géante de Mangal Mahadev. Les automobilistes ont dû prendre leur mal en patience car l’accès au parking était souvent difficile. La circulation aurait pu être davantage obstruée s’il n’y avait eu le déploiement de différentes unités des forces policières, également mobilisées pour assurer la sécurité des pèlerins.

Du côté des dispositions, les salles vertes visant à accueillir les pèlerins étaient toujours en voie d’aménagement à Grand-Bassin. C’est à partir d’aujourd’hui que la distribution de nourriture se fera dans plusieurs points. L’unité de santé mise en place n’a toutefois pas chômé hier. Une habitante de Quatre-Bornes, prise de malaise, a dû être transportée pour des soins dans une ambulance de Saint John.

La Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation a pour sa part organisé pour la dixième fois un Rudra Maha Yaj, présidé par l’acharya Mohunprasad Saklani en présence du Swami Vishwananda et de ses disciples en provenance du Portugal. Cette cérémonie religieuse, qui comprenait des rituels élaborés, s’est déroulée en présence du vice-président de la République, Barlen Vyapoory, du ministre des Arts et de la Culture, Prithviraj Roopun, du Chief Whip du gouvernement, Maneesh Gobin, et de Somduth Dulthumun, président de la MSDTF. Le but de ce yaj (prière autour du feu) était de solliciter la bénédiction des dieux afin que les dévots puissent accomplir leur pèlerinage sous les meilleurs auspices.

Après des prières dédiées à la déesse Ganga sur les berges du lac, dont le niveau est considérablement monté après les grosses pluies amenées par Carlos, les fidèles se sont rendus dans les temples pour le Shiv Abhisekh, cérémonie consistant à déverser de l’eau sacrée et rafraîchissante afin d’apaiser la colère et soulager la douleur de Shiva, qui avait avalé du poison lors du barattage de l’océan. Le shiv Abhisekh est aussi observé chaque soir dans les temples du pays jusqu’à vendredi où, durant la soirée, les fidèles resteront éveillés pour participer à la grande nuit de Shiva jusqu’aux petites heures du matin samedi.