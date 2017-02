MAHA SHIVARATREE-GANGA TALAO : Pravind Jugnauth au spectacle culturel ce soir au Divine Museum

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a donné hier soir le coup d'envoi des célébrations officielles dans le cadre de la fête Maha Shivaratree à Grand-Bassin, et ce à l'invitation de l’Hindu Maha Sabha. Sollicité par la presse pour commenter les sujets d'actualité, le chef du gouvernement devait esquisser un large sourire avant de monter à bord de sa voiture, laissant les journalistes sur leur faim. Il sera présent ce soir à Ganga Talao pour assister à un spectacle culturel organisé par la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation au Divine Museum. Le Premier ministre participera également aux rituels sur les berges du lac avant d'assister à un spectacle qui verra la participation de troupes locales et étrangères.

Pravind Jugnauth s'est rendu tout d'abord au Kashi Viswanath Mandir, géré par la Hindu Maha Sabha, afin de déverser de l'eau sacrée et d’effectuer des offrandes sur le parad shivling (symbole de Shiva) nouvellement aménagé par la Hindu Maha Sabha. Il devait par la suite assister à un spectacle culturel dans lequel les artistes du Mahatma Gandhi Institute ont présenté une danse classique mélangeant les pas du “bharat natyam” et du “kathak”. La troupe Amit et Sandhya Mukherjee a également interprété des chants pieux (bhajans).

Lady Sarojini Jugnauth a, elle aussi, participé à des prières au Kashi Vishwanath Mandir avant d'allumer la lampe symbolique. Pravind Jugnauth a remis des châles et des “shields” à Roshan Seebundun, architecte, et à Bhirendrsingh Dabee, ingénieur, pour avoir fait des dons au Kashi Vishwarnath Mandir.

Girish Dabeesing, président de la Hindu Maha Sabha, a remercié la Task Force présidée par Pravind Jugnauth pour les facilités mises à la disposition des pèlerins cette année à Grand-Bassin. Les dévots de Pont Praslin, Beau-Champ, Barlow, Isidore Rose et Flacq, qui avaient quitté leur localité dimanche avec leurs “kanwars” colorés, sont arrivés à Grand-Bassin hier soir. Les pèlerins de Terre-Rouge et de Goodlands, eux, ont été aperçus ce matin à Phoenix en direction du lac sacré.