MAHATMA GANDHI INSTITUTE—OPEN DAY: Permettre une meilleure visibilité

Le Mahatma Gandhi Institute a procédé ce matin à l’ouverture d’un Open Day, qui s’étendra jusqu’au samedi 11 février, de 9h à 16h, à l’Auditorium Mahatma Gandhi, dans le but de faire connaître aux étudiants les possibilités d’études qui leur sont offertes dans la section tertiaire. Cette année, quelques nouveaux cours seront prodigués, menant notamment vers un MA Performing Arts en Kathak, un BA Hons. Performing Arts (Vocal Carnatic Music), un BA Hons Performing Arts (Kathak), un BA Hons Performing Art Kuchipudi) et un BA Hons Performing Arts en Bharata Nayam. Le Dr Veedotma Koonjal, directrice du MGI, explique : « MGI is organizing its own Open Day because we firmly believe that we have our specificities and we have no doubt that we are a very important institution in the Tertiary Sector. »

Le Dr Veedotma Koonjal, directrice du MGI, soutient que cette journée portes ouvertes, qui se tiendra sur deux jours, permettra aux enseignants d’encadrer au mieux les jeunes dans les cinq filières, à savoir : School Of Performing Arts, Indological Studies, Mauritian & Area Studies, Fine Arts et School Of Indian Studies. Elle rappelle : « This Open Day will be an eye-opener for the new courses that we are introducing as from this year and also an occasion to discover the various courses offered in our campus from beginners till PHD Level in collaboration with our partner institution. » Et de poursuivre que de nouveaux cours seront dispensés à plein9temps, notamment le MA Performing Arts (Kathak), le BA (Hons) Performing Arts (Vocal Carnatic Music), le BA (Hons) Performing Arts (Kathak), le BA (Hons) Performing Arts (Kuchipudi) et le BA (Hons) Performing Arts (Bharata Natyam). Le MGI offrira aussi des cours d’Open & Distance Learning dans certaines matières. D’autres cours aussi sont en prévision, dont le Web Developing en Branding & Advertising Social and Modern Studies. L’année dernière un tel exercice avait eu des retombées positives.

Cette année, comme l’indique le Dr Jaynarain Meetoo, Chairman MGI/RTI Council, à l’adresse des parents et des élèves du MGI, il a été noté qu’il manquait une visibilité. « La plupart des Mauriciens pensent que le MGI s’occupe principalement du secondaire alors qu’au MGI nous avons aussi des facultés tertiaires. Il y aura aussi d’autres nouveaux cours qui seront regroupés dans d’autres facultés. » Il rappelle que le MGI est en négociation pour avoir un protocole d’accord avec l’Université de Sophia, en Bulgarie. Il y aura aussi un renouvellement d’accord avec l’institution Confucius de Chine. « Nous attachons beaucoup d’importance à ces liens internationaux. On oublie souvent que le MGI dispense des cours en plusieurs langues. » Sooryakanti Gayan, directrice générale du MGI et RTI, explique de son côté que beaucoup d’innovations sont prévues au MGI, dont un échange entre l’école de design de Marseille, tout en précisant que c’est à travers l’Indian High Commission de Bulgarie, en tant que pays africain, que le MGI & RTI ont été amené à signer cet accord avec l’Université de Sophia dans le domaine des langues indiennes. « Tous les cours qui sont prodigués visent à mettre en relief les compétences des étudiants. Nous souhaitons que les élèves du MGI fassent le relais de cette démarche. »