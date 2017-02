MAHÉBOURG : Agressée à coup de sabre en présence de son fils de 12 ans

Doreen Télémaque, une habitante de Bois-d'Oiseaux, Plaine-Magnien, âgée de 47 ans, a été agressée hier matin par son ex-compagnon, 46 ans, à la gare routière de Mahébourg. Tous deux devaient s’y rencontrer pour l'achat de fournitures scolaires pour leur enfant de 12 ans, mais c'est armé d'un sabre qu’Azor Esperanzo Carleto Rivière, un quinquagénaire, s'est pointé.

Le motif de cette agression est encore flou, selon les enquêteurs, mais il semblerait que l’agresseur ne digérait pas la nouvelle relation de Doreen Télémaque. Les badauds ayant assisté à cette scène n'ont pu intervenir pour freiner l’agresseur dans sa folie. Il les aurait menacés de les blesser.

Sur la page de Mahébourg Memories, regroupant principalement des habitants de la localité, certains témoins oculaires de cet incident décrivent la scène comme une vraie « boucherie ». Certaines personnes se seraient même évanouies. Après son forfait, le suspect a pris la poudre d'escampette. Mandés sur les lieux, les hommes du poste de police de Mahébourg ont fini par retrouver le sabre dans un buisson, non loin du collège Hamilton. La victime, qui a subi de graves blessures à la tête et aux jambes, a été transportée d'urgence à l'hôpital de Mahébourg avant d'être acheminée vers celui de Rose-Belle, où elle a été opérée. Son état serait à présent stable. Les éléments de la CID de Mahébourg sont toujours à la poursuite de l’agresseur.

DANS LE SUD : Huit arrestations après une opération d’envergure

Huit personnes, contre qui des mandats d’arrêts avaient été émis et qui étaient recherchées pour divers délits, ont été arrêtées ce matin par l’inspecteur Jayprakash et ses hommes lors d’une opération d’envergure dans le Sud. Les arrestations ont eu lieu à Cluny, Rivière-du-Poste, Mare-Tabac, Mare d’Albert, Mme Lolo, à Rose-Belle, et dans la Cité EDC de la même localité.

Parmi les individus arrêtés se trouve un Rodriguais impliqué dans un accident de la route. Il est recherché par la police de Rodrigues, une charge provisoire de “culpable omission” étant retenue contre lui. Les procédures sont déjà enclenchées pour qu’il soit renvoyé à Rodrigues en vue de comparaître devant le tribunal de Port-Mathurin.

Un autre individu arrêté devrait comparaître aujourd’hui devant la Cour intermédiaire de Port-Louis pour n’avoir pas payé une amende de Rs 25 000 que la cour lui avait infligée. Les six autres personnes arrêtées seront, elles, traduites devant les tribunaux de Mahébourg et Port-Louis. Cette opération à laquelle ont participé la Warrant Squad, la CID de Rose-Belle, la force régulière – composée des constables Goodoory et Emrith, et sous la supervision de l’ASP Seetul et le SP Sahood Raheeman –, a débuté à 3h du matin et a pris fin vers 8h.

MAHÉBOURG : Un homme sectionne le pied de son épouse

Espérando Azor, soupçonné d'avoir sectionné le pied de son épouse à coup de sabres hier vers 10h45 à proximité du bureau de la Central Water Authority(CWA) est activement recherché par la CID de Mahébourg. Transportée d'urgence à l'hôpital de Rose-Belle, la victime est dans un état critique. Selon nos informations, elle aurait reçu plusieurs coups d'arme tranchante au dos.

MCB : L'ATM Lobby endommagé lors d'un accident

La Mauritius Commercial Bank (MCB) informe ses clients que l'ATM Lobby (coin réservé aux guichets automatiques) de l'agence de Quatre-Bornes a été endommagé lors d'un accident ce matin et impliquant un véhicule. Un seul guichet est pour l'instant opérationnel alors que les deux autres seront remplacés. Des travaux sont en cours afin que le lobby puisse fonctionner normalement à partir de dimanche après-midi. Entre-temps, les clients ont été invités à utiliser les autres guichets de la banque, situés à La Louise, Candos, Trianon (Shoprite) et Route Saint-Jean (Buswell).