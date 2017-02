MAHÉBOURG - AGRESSION AU SABRE : L’ex-compagnon de Doreen Télémaque arrêté

Sa cavale a pris fin hier peu après 14h. Les éléments de la Criminal Investigation Division (CID) de Mahébourg ont en effet procédé à l’arrestation d’Azor Esperanzo Carleto Rivière, un maçon de 46 ans habitant la localité. Lors de son interpellation, le suspect de l’agression de son ex-compagne, Doreen Télémaque, 47 ans, habitant Bois-d'Oiseaux, à Plaine-Magnien, n’a pas fait de résistance.

Dans une première déposition, il a avoué son forfait et a affirmé aux enquêteurs qu’il avait tailladé Doreen Télémaque à coup de sabre car cette dernière négligeait ses deux enfants, âgés de 12 ans et 19 ans. Une affirmation qui fait sourciller les enquêteurs, qui le soupçonnent d’avoir agi plus par jalousie, car il n’aurait pas digéré le fait que son ex-compagne l’ait quitté et refait sa vie. D’autant qu’il n’a pas hésité à agresser Doreen Télémaque en plein jour devant leur fils de 12 ans à la gare routière de Mahébourg. Cette agression sanglante n’a pu que traumatiser leur enfant, qui a été recueilli par des proches. La victime, quant à elle, est toujours admise et son état reste sérieux.

Pour rappel, les badauds ayant assisté à cette scène n'ont pas pu intervenir pour freiner Azor Esperanzo Carleto Rivière dans sa folie. Ce dernier les aurait menacés de les blesser. Sur la page de Mahébourg Memories, qui regroupe principalement des habitants de la localité, certains témoins oculaires de cet incident décrivent la scène comme « une vraie boucherie ». Après son forfait, le suspect avait pris la poudre d'escampette. Mandés sur les lieux, les policiers du poste de Mahébourg ont retrouvé le sabre dans un buisson, non loin du collège Hamilton.