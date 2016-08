MAHÉBOURG : Le Baz’art contraint à la fermeture

Le Conseil de district de Grand-Port juge le lieu « inapproprié » pour accueillir des concerts

Marie Ducray : « Nous avons pu démontrer que la création n’était pas réservée aux initiés »

La cour a tranché : le Baz’art devra se plier aux exigences du Conseil de district de Grand-Port. Cette autorité locale refuse d’octroyer un permis d’opération à ce haut lieu culturel où se sont fait connaître de nombreux artistes, car l’endroit est jugé « inapproprié » pour les concerts. Les voisins se seraient également plaints de bruits intempestifs. Dans le milieu artistique, la fermeture du Baz’art est accueillie avec une grande tristesse car il est l’un des seuls lieux « accessibles », en dehors des grandes salles, et qui s’ouvraient également aux jeunes talents. Marie Ducray, la responsable, souhaite pouvoir faire revivre le Baz’art dans un autre endroit. Entre-temps, elle continue avec le programme du Ti zil gran talan, qui permet de suivre l’évolution d’un artiste.

Depuis son ouverture en mai 2012, le Baz’art, situé à Beau-Vallon, Mahébourg, a accueilli de nombreux artistes d’expressions diverses. L’espace, situé dans les champs de canne, offrait un cachet particulier avec son bâtiment en pierres taillées et la décoration en matériaux recyclés. Les artistes de passage y ont aussi apporté leur touche, avec des fresques murales notamment. Mais les autorités locales en ont décidé autrement. Le Baz’art accueillera son dernier concert demain soir (voir hors-texte).

Marie Ducray ne cache pas sa déception devant la tournure des événements. Toutefois, elle est heureuse du parcours réalisé avec les artistes. « L’adhésion du public nous a donné raison de croire au potentiel des artistes. Le Baz’art est un lieu où tout le monde pouvait se retrouver, se mélanger… Ce n’est pas comme ces endroits réservés à un public fortuné », dit-elle.

La responsable des lieux ajoute qu’au-delà des concerts, le Baz’art faisait la promotion des valeurs à travers l’art. « Nous avons accueilli de nombreux événements sociaux. À titre d’exemple, Raj Gokhool est venu faire du théâtre social gratuit, le public a eu l’occasion d’interagir sur des sujets d’intérêt. Nous avons organisé des cours de musique et de théâtre gratuits… Le concept même du Baz’art est de démystifier l’art ».

En accueillant les artistes mauriciens, Marie Ducray précise qu’elle a voulu également démontrer que les créations mauriciennes étaient de qualité. « Souvent, il y a une perception que ce qu’on fait ici relève du folklore. Au Baz’art, nous avons pu démontrer que la création artistique n’était pas réservée au salon ou aux initiés et aux intellectuels. »

Un calendrier relevé était déjà prévu pour cette fin d’année, mais tout a été annulé. « Nous avions prévu de la street dance avec Emmanuel Chellen en septembre. Je précise en passant que nous faisons huit grands événements par an et je ne pense pas que cela dérange outre mesure, étant donné le lieu où nous sommes situés ».

Marie Ducray ne compte pas pour autant baisser les bras. Elle continue le projet Ti zil gran talan, qui consiste à réaliser des productions audiovisuelles pour faire connaître les talents dans le domaine des arts plastiques. Elle souhaite également pouvoir reproduire le modèle Baz’art ailleurs.

Géraldine Secondis, de Mouv Production, qui a organisé plusieurs événements au Baz’art, se dit attristée par cette décision judiciaire. « C’est vraiment une très grosse perte pour les artistes et le monde culturel. Déjà que le nombre de lieux est très limité et qu’il y a beaucoup de restrictions ».

Damien Bathurst, organisateur des Baz’art sessions, se dit lui aussi peiné. « C’est une énorme perte. Le Baz’art était l’un des rares endroits où les artistes pouvaient se produire dans un lieu simple, de petite taille, dans un décor atypique et un paysage très mauricien ». Il ajoute que les habitants de la région de Mahébourg étaient contents d’avoir un tel lieu, d’autant qu’il n’y a rien comme espace culturel dans la région.

« Qui plus est, ajoute-t-il, les propriétaires des lieux se sont montrés vraiment généreux envers les artistes en mettant la salle gratuitement à leur disposition pour répéter et pour réaliser les vidéos ». « Les propriétaires sont des gens passionnés, ils ne le faisaient pas pour de l’argent. C’est ainsi que nous avons pu faire connaître des artistes comme Fabien Cornelius, qui a participé à The Voice, ou Lilly Cole. Ce sont des talents made in Baz’art ».

De son côté, le chanteur Jason Lily, qui sera sur scène demain soir et qui a également participé au concert d’ouverture en 2012, trouve triste qu’un tel lieu doive fermer ses portes. « C’était l’une des rares scènes où les artistes qui ne sont pas encore connus pouvaient se produire. Le Baz’art, c’était un lieu de rassemblement pour toutes les générations. Le concert de la Fête de la musique l’année dernière est l’un des meilleurs concerts que j’ai donnés. C’est triste ».

Il ajoute que sa vidéo du Baz’art session a obtenu 4 000 vues sur les réseaux sociaux. « C’est un endroit qui me tient à cœur pour tous les moments passés et les gens rencontrés là-bas ».