MAHÉBOURG ESPOIR EDUCATION CENTRE : 60 adolescents bientôt abandonnés

Le Mahébourg Espoir Education Centre, situé à Ville-Noire, vit peut-être ses derniers mois malgré son formidable travail. La raison : un manque de soutien financier qui risque d’obliger les gérants à fermer les portes. Les soixante adolescents qu’il accueille, en échec scolaire et dont la plupart vivent dans des milieux difficiles, se retrouveront alors livrés à eux-mêmes.

“Si ce centre n’existait pas, je ne sais pas où je serais aujourd’hui. Je serais sûrement déscolarisé. J’y apprends tellement de choses, je ne veux fréquenter aucune autre école car je ne m’y sentirais pas à ma place”, dit d’emblée Angelo Laverdure, 14 ans, provenant de Grand-Port. “Si pa ti ena isi mo pa ti pou al lekol”, assure pour sa part Fila Gai, 15 ans et habitante de Cité la Chaux à Mahébourg. “Si je n’étais pas ici, je crois que je resterais à la maison, je ne fréquenterais sûrement pas une autre école”, dit Jamel Radegonde, 12 ans et habitant de Plaine-Magnien. “Mo ti pou perdi mo letan dan lakaz si mo pa ti gagn plas isi”, soutient Nivarsha Lufore, 16 ans, de Ville-Noire.

Situations familiales précaires.

Le même témoignage ressort de tous les adolescents que nous avons interviewés au sein du Mahébourg Espoir Education Centre à Ville-Noire. Parmi ces 60 adolescents qui fréquentent ce centre, la plupart sont des recalés du circuit scolaire classique. Beaucoup n’ont pas réussi aux examens du CPE alors que d’autres se sont arrêtés bien avant. Pour ces adolescents, le centre éducatif est une bouée de sauvetage sans laquelle ils se noieraient dans l’échec scolaire. Certains proviennent de collèges où ils ne se sentaient pas à leur place. “J’étais au Lorette de Mahébourg mais je ne m’y sentais pas à l’aise. J’étais seule dans mon coin et je n’avais pas véritablement d’amies”, fait savoir Éloïse Celidorfils, 14 ans et habitant à Beau-Vallon.

Drogue et alcoolisme.

Il faut aussi souligner que ces enfants viennent, pour beaucoup, de familles à problèmes. “Beaucoup parmi nos élèves viennent de familles défavorisées, vivant souvent avec l’un des deux parents seulement ou avec les grands-parents. Beaucoup vivent dans des situations précaires avec des parents qui ne travaillent pas. Certains sont dans des milieux où il y a des problèmes comme la prostitution, la drogue ou l’alcoolisme”, indique Sylvie Mayer, manager du centre.

La survie de ce centre d’éducation est en danger depuis cette année, faute de financement. “Depuis qu’on a mis des nouveaux règlements en matière de Corporate Social Responsibility, l’année dernière, beaucoup de fondations et de compagnies ont arrêté de nous subventionner. Ce qui fait un grand trou dans notre budget. Nous avons lutté pour avoir d’autres sources de financement afin de pouvoir tenir le coup jusqu’ici. D’après nos calculs, nous avons de quoi nous occuper de ces enfants jusqu’à septembre. Passé ce délai, nous devrons fermer nos portes si notre situation ne change pas”, poursuit Sylvie Mayer.

Suspense.

Ce qui fend le cœur de la manager, c’est de devoir annoncer à ces enfants, le moment venu, que le centre fermera ses portes. “Je ne saurais comment dire à ces jeunes-là qu’on arrête parce qu’on ne peut plus aller de l’avant. Ils croient en nous, ils vont de l’avant grâce à nous. Il y en a qui arrivent à avoir du travail grâce à nous. Nous ne pouvons que souhaiter d’avoir du financement pour pouvoir poursuivre notre combat pour donner une chance à ces jeunes. Je suis en pourparlers avec le ministère de l’Éducation pour qu’il nous considère comme éligible pour les Special Education Needs. J’espère que la requête sera favorable, je ne lutte que pour cela”, explique Sylvie Mayer.

Ce besoin de financement urgent s’explique par la façon de fonctionner du centre. Hormis l’aspect académique, le Mahébourg Espoir Education Centre offre deux repas par jour à ses pensionnaires. “Ce qui est embêtant avec la situation dans laquelle on est, c’est que ces jeunes-là viennent souvent à l’école l’estomac vide. Depuis notre ouverture, nous nous assurons de leur offrir un petit-déjeuner et un déjeuner. Mais avec nos soucis financiers, nous ne serons plus en mesure de leur offrir ces repas”, regrette Sylvie Mayer.

Membre du réseau ANFEN, le Mahébourg Espoir Education Centre accueille une soixantaine d’adolescents issus des régions avoisinantes allant de Ville-Noire, Le Bouchon, Plaine-Magnien, Grand-Port ou Mahébourg. Le centre a ouvert ses portes à Mahébourg en 2011 avant de trouver un terrain à Ville-Noire pour se poser. “Les enfants y apprennent le français, l’anglais et les mathématiques mais font également pas mal d’activités extrascolaires à l’instar du judo, de la couture, de la peinture, de la broderie ou de la musique. Ils apprennent vraiment à faire toutes sortes de choses. Ensuite, dépendant de leurs aptitudes, nous les plaçons dans des entreprises. Il y en a d’ailleurs plusieurs qui ont pu trouver du boulot après leur passage ici, grâce à nous”, indique Stellio Sookun, Head of School.