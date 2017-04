MAHÉBOURG : Vol chez un enseignant en son absence

Un enseignant de 29 ans habitant Mahébourg s’est rendu à la police hier où il a rapporté un vol avec effraction commis dans sa maison durant son absence dans la journée. Ont disparu un cellulaire, une tablette, des aliments et des bijoux. Le préjudice s’élève à Rs 180 000.

POSTE-LAFAYETTE : Un quadragénaire hélitreuillé

Un quadragénaire, habitant Olivia, s’était rendu dans une région boisée à Poste-Lafayette mardi soir pour cueillir des pruneaux. Comme il n’était pas de retour chez lui, ses proches ont alerté la police. Le lendemain matin, il a été repéré et hélitreuillé par l’Helicopter Squadron composée des ASP Santuck et Dookhun et des constables Govind et Khemun. Il a été ramené sain et sauf sur le terrain de foot de Poste-Lafayette. Il a décliné toute assistance médicale.

BEAU-BASSIN : Une retraitée volée dans un lieu de culte

Cette retraitée de 65 ans s’est rendue dans un lieu de culte à Beau-Bassin hier pour prier quand un malfrat, assis derrière elle, lui a arraché sa chaîne en or. Le préjudice s’élève à Rs 15 000. Peu après, les hommes du sergent Toolsee de la Criminal Investigation Division (CID) de Beau-Bassin ont interpellé un Habitual Criminal de 28 ans habitant la région. La police a perquisitionné sa maison, où le bijou volé a été retrouvé.

TERRE-ROUGE : Une quinquagénaire détroussée dans la rue

Une quinquagénaire a rapporté à la police hier qu’elle marchait au Hochet quand un inconnu a arraché son cellulaire avant de s’enfuir. Le préjudice s’élève à Rs 7 890. Elle n’a pas été blessée au cours de cet incident

BOIS-MARCHAND : Une femme attaquée sur le parking du cimetière

Une femme de 30 ans, habitant Calebasses, a été attaquée hier par un individu alors qu’elle venait de prier sur la tombe d’un proche au cimetière de Bois-Marchand. Un individu l’a en effet approchée alors qu’elle regagnait sa voiture avant de lui voler son sac, qui contenait des cartes de crédit et une somme de Rs 5 000.

PLAINE-MAGNIEN : Un individu recherché pour vol

Un dénommé Hasley, habitant Cité Balance, Plaine-Magnien, est recherché par la police de Mahébourg car étant soupçonné d’avoir dérobé une chaîne et une bague à un habitant de Temple Lane, Plaine-Magnien. La victime marchait près du pont Cavendish lorsque l’individu l’a menacé avant de prendre la fuite avec son butin.

ROSE-BELLE : Des câbles de cuivre emportés

Environ 250 mètres de câbles de cuivre ont été dérobés hier dans une usine de Business Park Ltd à Gros-Billot. L’affaire a été rapportée à la police de Rose-Belle par une employée de l’entreprise. La valeur du butin est de Rs 150 000.

BEAU-BASSIN : Un motocycliste interrogé

Un habitant d’Avenue Perruche, Pailles, devrait être interrogé aujourd’hui par la CID de Beau-Bassin. L’individu est soupçonné d’avoir arraché hier, alors qu’il se trouvait à moto, deux chaînes en or – d’une valeur totale de Rs 35 000, à une employée d’un supermarché de la localité, sans se douter que la victime relèverait sa plaque d’immatriculation.

GOODLANDS : Quatre malfrats volent le portable d’un jeune homme

Quatre individus ont menacé hier un jeune de 19 ans au Domaine Le Moulin, Goodlands, avant de lui dérober son portable. Ils sont recherchés par la police.