MAHEN SEERUTTUN: « On ira aussi vers l'abattage des cabris et des moutons »

En marge de la fête Eid-Ul-Adha, Mahen Seeruttun, ministre de l'Agro-Industrie, entouré des chefs religieux et du ministre Soodhun, a au cours d'un point de presse ce matin à l'Hôtel du gouvernement fait ressortir que lors d'un constat à la ferme Socovia/Sodia à St-Martin, 80 bœufs ont montré les signes de l'épizootie de la fièvre aphteuse.

« 3700 bœufs avaient été réservés pour la fête dans cette ferme mais il n'y aura pas le nombre voulu. On a autorisé le sacrifice de Qurbani de 1100 bœufs en bonne santé dans d'autres fermes de l'île. Par mesure de précaution, nous avons de concert avec les religieux décidé que nous irons aussi vers l'abattage des cabris et des moutons. Un communiqué en ce sens sera émis demain après-midi. Nous n'allons autoriser aucun abattage d'animaux malades. Pour rassurer le public, tous les animaux sacrifiés auront un certificat de santé émis par le ministère », a souligné Mahen Seeruttun. Le ministre poursuit que tout individu qui procédera à l'abattage chez lui doit être en présence de ce permis émanant du ministère.

Par ailleurs, il est mis en exergue que le service de la Mauritius Meat Authority sera aussi opérationnel et le nombre d'abattage tournera autour d'une centaine par jour. En ce qui concerne les restes d'animaux lors de l'abattage, chaque conseil municipal va prévoir des sacs en plastique. « On ne va rien laisser éparpillé; même la peau du bœuf sera mise dans des sacs en plastique dans une benne à ordure aménagée pour l'occasion. »

Arvin Boolell réclame l’interdiction de l’abattage à domicile

Devant l’ampleur que prend la fièvre aphteuse à Maurice, l’ancien ministre de l’Agriculture Arvin Boolell a réclamé l’interdiction de l’abattage de bétail à domicile à l’occasion de la célébration de l’Eid ul-Adha. C’est ce qu’il a déclaré au Mauricien ce matin, soutenant que « le pays vit dans une situation de force majeure » et que, dès lors, « le gouvernement doit se montrer plus rigoureux ». En outre, Arvin Boolell dit s’étonner que les régions entourant la ferme Socovia, à St-Martin, n’aient pas encore été déclarées « zone de quarantaine ». Et d'ajouter : « La situation est d’autant plus grave qu’à 500 mètres de Socovia se trouve un élevage de porcs. »