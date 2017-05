MAI, le mois le plus beau !

Il ne faudrait pas maintenant crier à tort au prosélytisme quand dans les classes primaires de mon temps, indépendamment des différentes confessions des élèves, la catéchèse scolaire nous apprenait que le mois de mai était le plus beau, étant consacré à la Vierge Marie à qui il fallait dire un chant nouveau qui était : « C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau, à la Vierge chérie, disons un chant nouveau… »

Cette strophe retenue par nos chastes oreilles fit alors l’exultation de toute la classe comme un hommage filial du fond de notre innocence à Marie, et ce refrain berçait nos jeunes années durant tout ce mois. En le fredonnant, un sentiment filial de ravissement juvénile changeait nos espiègleries d’adolescents en un comportement d’attachement doux et affectueux à Marie, tant qu’on ressentait dans notre cœur d’enfant d’être à l’abri du mal par cette Mère du ciel qui rassurait tout le monde par sa maternité protectrice exceptionnelle.

C’est merveilleux qu’en grandissant, les croyants de foi chrétienne, et sûrement beaucoup d’autres de confessions différentes, s’en remémorent toujours et gardent avec joie dans leur cœur cette dévotion à la Vierge qui vivifie à jamais leur foi en Dieu. Quoique respectant leur droit le plus absolu, c’est dommage et triste que certains, même de foi chrétienne, renvoient avec un nuage de réprobation cette dévotion reconnaissante à la mère de Jésus en ce beau mois de mai. En passant, j’entends de moins en moins, même à l’église, ce si beau chant, simple, mais bien écrit, comme une chanson douce… à Marie.

Quelle heureuse coïncidence, et pour cause, que ce premier jour de mai, soit devenu à travers le monde la fête du Travail et donc jour férié. Certains partis en profitent, pour malheureusement transformer ce jour en tam-tam politique par des meetings publics avec tout un folklore pour attirer leurs partisans et la foule. Mais à part quelques idées sincères et constructives de certains politiques en ce jour de fête, que de calomnies et de gênantes révélations sur des adversaires en écornant disgracieusement les principes de bienveillance et de respect d’autrui pour grappiller les faveurs des foules pour une progression de popularité !

Ces décibels assourdissants ébranlent littéralement l’environnement et donnent un vrai malaise auditif vu la texture langagière souvent vindicative et vulgaire de certains noms, pourtant connus et nourris dans les sérails politiques, mais sans rajeunissement intellectuel jusqu’à se rendant ridicule en radotant tout un bavardage inculte et rien de pragmatique pour l’exaltation du travail dans son sens le plus beau, le plus humain et vertueux.

Quel malheur aussi que lors de ces rendez-vous du 1er mai, certains excités, apparemment sans aucune notion constitutionnelle ni politique, prétendent être des défenseurs engagés et haranguent carrément la foule par une exaltation burlesque de vociférations croyant faire grimper la température pour se faire valoir.

Est-ce génial en ce jour de faste de vouloir se rendre populaire par un bric-à-brac de règlements de comptes entre adversaires au lieu de valoriser la portée noble et sacrée du travail hautement bénéfique pour le progrès du pays dans une reconnaissance doctrinale du respect et des droits des travailleurs ?Heureusement que les différentes confessions religieuses donnent suffisamment d’enseignements civilisateurs pour une émancipation de la beauté du travail bien fait et d’une pureté entièrement éclairée pour le bien de la famille et du pays. En ce mois de mai, il y eut des apparitions reconnues par l’Église, comme celle de Fatima, et sans aucune religiosité, peut-être que la Vierge ne soit pas contente du sort parfois esclavagiste de certains de nos travailleurs, y compris aussi la classe ouvrière. Pieusement, allez savoir !

Mais, c’est l’impression presque générale qu’il y ait déjà une amélioration et que tout semble heureusement être en cours pour rassurer tous les mandataires du travail que le pays s’achemine avec une grande espérance vers des conditions plus acceptables et réjouissantes pour tous.