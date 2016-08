MAIDEN 2016: Les derniers préparatifs avec Night In Seatte, Bouclette Top et autres

La plus prestigieuse course du calendrier hippique est au menu de la 23e journée qui se déroulera le dimanche 4 septembre. Un bon nombre de turfistes se sont déplacés à l'occasion des galops de ce matin pour voir la majorité des partants probables en action sur les petite et grande pistes. De ceux qui ont travaillé, il incombe ici de souligner que Bouclette Top et Night In Seattle ont laissé la meilleure impression.

Bouclette Top s'est présenté sur la petite piste en compagnie de Silver Bluff. Sous la selle du club jockey Jean-Pierre Patrick Guillambert, il s'est contenté de spurté sur environ 800m et a bouclé les derniers 400m en 24”90. Son compagnon d'entraînement Vettel a, lui, travaillé aux côtés d'Apple Pie. Il a été bien sollicité durant son galop et a couvert les 800m en 50”16. Bulsara s'est montré plus à l'aise avec Van Der Scaler comme sparring-partner. Il a terminé son travail avec un chrono de 24”85 pour les derniers 400m.

Night In Seattle, le vainqueur du Turf Magazine Golden Trophy, était en action sur la grande piste et a travaillé sur 1000m. Son chrono a été de 1’05 et les derniers 600m ont été couverts en 38”91, et ce, sans forcer. Greys Inn Control n'a pas fait forte impression lors de son travail sur la grande piste. Parachute Man s'est contenté d'un travail léger, faisant du strong canter. Bold Inspiration a effectué un tour de piste au trot tout comme Man To Man. Ces trois chevaux pourraient être de nouveau en piste demain ou jeudi matin.

Rien n'est joué en ce qui concerne cette classique car la course est courue à poids d'âge, c’est-à-dire que tous les partants seront handicapés à 58 kg. Il faudra sans doute attendre le tirage au sort des lignes — demain au Muzika Jazz and Sports Bar à Bagatelle à 19h — pour avoir une indication sur le déroulement de l'épreuve.

Deux barrier trials étaient au menu de la séance d'entraînement. Dans le premier, Alberts Day (Mervyn Teetan) a fait des siennes avant d'intérgrer sa stalle. Celui qui a touché le but en premier a été The Big Easy (Donavan Mansour), qui a devancé Supreme Power (Mark Neisius). Alberts Day a terminé troisième. Notons que Supreme Power s'est montré green au passage de la rue du Gouvernement.

Dans le second, ils n'étaient que deux, Captain Nero (Rye Joorawon) et Saarikh (Sunil Bussunt). Le premier nommé a facilement devancé le cheval de Ramapatee Gujadhur, qui a éprouvé des difficultés à bien se conformer aux spécificités de l'hippodrome.

Trois jockeys sanctionnés

Une et deux semaines de mise à pied pour Rakesh Bhaugeerothee et Jean-Roland Boutanvie respectivement. Le premier nommé a été trouvé coupable de n'avoir pas pris les dispositions nécessaires pour qu'Everest ne « cross » pas Tandragee dans la dernière courbe. En utilisant sa cravache de la main droite, son cheval a versé à l'extérieur et contraint Tandragee à être rediriger vers l'intérieur.

En ce qui concerne Jean-Roland Boutanive, les Racing Stewards ont enquêté sur sa monte de Tiger Master lors d'une course qui avait eu lieu lors de la 20e journée. Après avoir entendu ses explications et ceux de son entraîneur, il a été trouvé qu'il n'avait pas monté ce cheval à la satisfaction des RS dans le sens où il aurait dû filer les rennes à sa monture, mais a préféré se battre avec celle. Il a été estimé que cette tactique a été « counter productive » sur les chances de Tiger Master.

Il faut souligner que d'autres enquêtes ont eu lieu ce matin. Il a été question de la monte de Jean-Pierre Patrick Guillament sur Tandragee, surtout dans la partie initiale, quand il a repris son cheval pour laisser Roman Manner se placer devant lui. Le jockey a déclaré avoir monté selon les instructions et son entraîneur est venu le soutenir tout en avançant que Tandragee était meilleur quand il était positionné en midfield. L'entraîneur a exprimé son étonnement quant à la raison de sa présence pour cette enquête avant de pointer du doigt la monte du cheval d'un autre établissement. Les explications des personnes concernées ont été notées.

Les enquêtes sur Memphis Mafia et Chinese Gold ne devaient aussi rien donner vu que les explications de Rye Joorawon ont été acceptées. Les Racing Stewards ont par ailleurs averti l'entraîneur Shirish Narang qu'il n'avait pas le droit de porter la selle d'un jockey après une course. Il a été démontré qu'il avait pris possession de celle de Kevin Ghunowa après la victoire de ce dernier sur Navistar et qu'une objection pouvait être formulée à l'encontre du cheval gagnant. L'entraîneur a expliqué que son jockey ne se sentait pas bien à l'issue de la course et c'est la raison pour laquelle il la lui a remise.

J-5: Gujadhur s’appuie sur la directive 6 de la GRA

Les choses s’agitent du côté du Champ de Mars, serait-on tenté de dire. Après la tentative avortée de l’établissement Gujadhur de faire transférer des chevaux susceptibles de courir le Ruban bleu dimanche, voilà qu’à travers une lettre adressée au Mauritius Turf Club hier, Ramapatee Gujadhur met cette fois en exergue une des directives de la GRA pour faire participer ses chevaux.

La directive 6 de la GRA en 2015 stipule que : « No stable/trainer/owner shall be allowed to field more than two (2) horses in a particular race, save and except for listed and 60 + races, in which case, fielding of more than two (2) horses will be allowed upon availability of couple bets to punters. »

Dans la foulée, l’entraîneur avance que les couple bets sont disponibles dans le circuit des jeux à Maurice et a même fait parvenir au MTC une copie des explications d’un organisateur de paris sur le couplage que l’organisateur en question dit offrir, pour justifier sa démarche

Avec Bouclette Top, Bulsara, Vettel, Bastille Day et Awesome Power dans les entrées officielles du Maiden 2016 aujourd’hui, la saga Gujadhur est à suivre de près.