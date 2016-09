MAIDEN CUP : Le MTC et l’écurie Gujadhur arrivent à un accord

Ramapatee Gujadhur alignera quatre chevaux pour la Maiden 2016, prévue dimanche

La bataille légale opposant l’entraîneur Ramapatee Gujadhur au Mauritius Turf Club (MTC) s’est soldée par un accord entre les deux parties hier après-midi devant le juge Prithviraj Fekna. Après plus d’une heure et demie de discussions, le MTC a finalement accepté de permettre à l’écurie Gujadhur d’aligner plus de deux chevaux dans la Maiden Cup, qui se tiendra dimanche. Cet accord concerne uniquement les courses de ce jour, le MTC ayant réitéré son droit d’imposer la condition de deux partants pour les autres courses.

Si la demande d’injonction logée par l’entraîneur Ramapatee Gujadhur a été refusée hier matin, ce dernier, ainsi que Benoit Halbwachs, general manager du MTC, accompagnés de leurs hommes de loi, ont été convoqués dans l’après-midi, à 13h30, devant le juge des référés, Prithviraj Fekna. Dans une plainte officielle envoyée à la Gambling Regulation Authority (GRA), l’entraîneur Gujadhur avait demandé au MTC de revenir sur sa décision et d’accepter qu’il puisse aligner plus de deux chevaux à la Maiden Cup. Le MTC, lui, avait campé sur sa position d’imposer un maximum de deux partants par entraîneur/propriétaire. La GRA avait pour sa part, dans une correspondance adressée au MTC mercredi, rappelé à ce dernier son devoir de se plier à la directive 6 de la GRA, qui stipule : « No stable/trainer/owner shall be allowed to field more than two (2) horses in a particular race, save and except for listed and 60 + races, in which case, fielding of more than two (2) horses will be allowed upon availability of couple bets to punters. »

Après plus d’une heure et demie de discussions, le MTC a accepté de permettre à l’écurie Gujadhur d’aligner plus de deux chevaux. L’écurie Gujadhur alignera ainsi quatre chevaux dans la Maiden Cup, à savoir Bouclette Top, Bulsara, Vettel et Bastille Day. Cet accord concerne cependant les courses de ce dimanche, car le MTC a réitéré son droit d’imposer la condition de deux partants pour les autres courses.

À la presse, Mukund Gujadhur a déclaré que « c’est notre plus grande victoire au Champ-de-Mars », ajoutant : « La justice compte beaucoup plus que n’importe quelle course. ». Mukund Gujadhur a cependant fait ressortir que le problème n’est pas tout à fait réglé, car le MTC campe sur sa position. « Nous aurons le même problème dans deux semaines avec la Princess Margaret Cup, mais nous espérons que d’ici deux semaines, le MTC va “put their foot down” et respecter la loi », a-t-il avancé.