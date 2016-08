Mi-ange mi-démon

Pattes de velours et crocs discrets

Pelage épais et œil mi-fourbe

Voix candide et sourire en pointe

J’ai inventé La Ruse

Et La Tromperie

Le jour où je suis né

En boule

J’attends

S-A-G-E-M-E-N-T

P-A-T-I-E-M-M-E-N-T

A qui le tour ce soir

Rongeur imprudent

Ou dandy à plumes

Mieux

Voici venir le grand dadais

La gamelle toute pleine

De pâtée

Ah pour lui je me roulerai dans l’herbe

Je ferais le beau

Je me rabaisserais au niveau du chien idiot

Dans le fond j’aime Le Monde

Les Autres tout ça

Et parfois

Il m’arrive même

De penser

Un peu

A moi

Si je ronronne

Méfiez-vous

Si je boude

C’est que j’ai raté mon coup

J’ai tout un arsenal de subterfuges à disposition

Dont deux ou trois d’inédits

Qui vous feront tourner la tête

En silence je prie je médite

Je m’instruis

J’élabore des thèses

Je définis des stratégies

Comment s’intégrer davantage

Se rapprocher de gentil Maître Moineau

Faire ami-ami avec la charmante petite souris

Bref

En tout vivre un peu

Plus unis

J’ai pour surnoms Fieffé et Coquin

Ne vous déplaise

Je suis Le Chat

Le Maître-filou.