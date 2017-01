MAÎTRE GIMS À GROS CAILLOUX : Kot sape ?

Plus d’une heure d’attente pour voir enfin débarquer le tant attendu Maître Gims sur la scène de Gros Cailloux, samedi dernier. Pour ce premier événement de l’année, organisé par Big Events et Urban Pulse, la foule s’était déplacée en masse. Néanmoins, dès que Zombie retentit, le public comprend vite que la star du rap français ne joue pas franc-jeu. En effet, c’est en play-back qu’il propose à ses fans de découvrir son Warano World Tour. Néanmoins, Maître Gims a su faire son show, soutenu par la présence de projecteurs, d’écrans LED, de canons à gaz carbonique et autres jets de confettis.

Pendant environ une heure, Maître Gims enchaîne les morceaux de son répertoire, dont Est-ce que tu m’aimes ?, Tout donner, Bella, J’me tire, ainsi qu’un medley de Sexion d’Assaut, la formation de ses débuts. On a pu apprécier la démarche du rappeur d’aller vers ses fans. Maître Gims sourit, danse, fait des photos, et invite le public à suivre la cadence. Deux battles viendront entrecouper la prestation du chanteur. Le premier opposant la foule VIP et VVIP, et le second où la star invite deux jeunes à danser sur scène. Parmi, Krish Gunnoo, danseur prometteur âgé de 15 ans, que nous avons présenté dans une de nos précédentes éditions.

Même si Maître Gims quitte rapidement les lieux après Sapés comme jamais, le dernier morceau de la soirée, il semble avoir été ravi de se produire à Maurice. Ce bref passage ne restera pas dans les mémoires. Encore moins celle de la présence du DJ colombien William Wave ou de son duo avec H. Magnum sur les morceaux Pourquoi tu m’en veux ? et Freedom.

Soulignons que le concert de samedi dernier à Gros Cailloux a aussi accueilli sur scène Lin et Mr Love en première partie.