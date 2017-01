MAJORDOME : Les mille facettes d'une profession

Ils n'ont pas le dress code traditionnel des majordomes british, ne se tiennent pas raide, n'affichent pas un visage impassible comme eux et ne parlent pas avec ce drôle d'accent à l'ancienne. Josic Augustin, Jean-Michel Chaton, au Club Med d'Albion, et Roshan Chataroo qui exerce au Sugar Beach, tous trois butlers (majordomes), sont en charge de la gestion d'une villa et d'une suite respectivement. Leur travail consiste à veiller au bon fonctionnement et à l'entretien de la villa, de résoudre les problèmes du quotidien, de satisfaire au mieux les demandes du richissime client, d'anticiper ses besoins et préférences, tout en faisant preuve d'une discrétion absolue à leur égard. Ajoutons à cela une parfaite correction du langage et de la tenue. Curieux de savoir un peu plus sur ce métier dont on parle très peu à Maurice, et dont le cinéma ne nous montre, trop souvent, qu'une image servile, nous sommes allés à leur rencontre.

La domesticité de luxe est devenue un must dans les établissements prestigieux. La demande chez la clientèle fortunée est d'avoir à son service un majordome dans la grande tradition du butler anglais. Le Club Med d'Albion a mis en place ce service de domesticité de luxe en 2006, soit à l'ouverture de ses 35 villas. Le métier de majordome requiert une multitude de tâches. «Le butler est une sorte de manager. Il est un peu l'organisateur des vacances de ses clients», nous dit Jean-Michel Chaton, 45 ans. Le majordome explique que son rôle est de veiller au bien-être des clients dont il a la charge, au fonctionnement et à l'entretien de la villa, de résoudre tous les problèmes qui se posent et de satisfaire leurs desiderata qui sont particuliers puisque ces clients sont riches à millions, souvent milliardaires.

Ainsi, de l'organisation d'un dîner sur la terrasse au remplacement d'une ampoule, le majordome doit se montrer toujours très disponible. «Ici, on s'occupe de l'entretien, de la restauration, en passant par l'accueil, la réservation, la conciergerie. On doit, par exemple, réserver une table dans un restaurant, préparer le petit déjeuner, commander le dîner quand ils choisissent de dîner sur place, faire le lit, veiller à la propreté de la maison, ce genre de choses, être attentif au détail», nous explique Josic.

Vêtus d'un pantalon blanc et d'un chemisier de couleur kaki, les deux butlers que nous rencontrons ce jour-là dans la villa — celle occupée par la célébrité australienne, Guy Sebastian tout récemment — nous disent tout de ce métier qui vous plonge dans le monde du luxe et vous met au service de milliardaires, de stars, de riches héritiers du trône, et qui exige, par cela même, de la patience, de la souplesse, du savoir-faire, du savoir-vivre, de la débrouillardise parfois, de l'empressement, de la réserve et d'une diplomatie à toute épreuve.

« Le monde du luxe me fascine »

Au Club Med d'Albion, la journée pour les Butlers commence à 8 h, soit une heure avant le petit déjeuner. La matinée pour eux durera trois heures durant laquelle ils feront le ménage avant de faire une pause dans la salle de repos et de reprendre à 16h15 jusqu'à 20h15. «Nous faisons l'entretien de la villa pendant que les clients prennent leur déjeuner au club. Le soir, pendant qu'ils prennent l'apéro, nous préparons la chambre», explique Josic.

Dans ce métier, les parcours varient. Selon Ophélie Malbec, la resident manager du Club Med, « la plupart des butlers viennent de la restauration et très peu du housekeeping. C'est à travers les formations qu'ils apprennent les techniques du métier ». Josic, 32 ans, est majordome depuis six ans, soit un an après l'ouverture des villas, et ceci, après avoir exercé pendant neuf ans comme serveuse pour le même hôtel. Tandis que Jean-Michel Chaton, 45 ans, a d'abord occupé le poste de serveur, puis de maître d'hôtel pour le groupe Beachcomber. Il a aussi été restaurant supervisor et restaurant manager pour le groupe Rogers. S'ils ont fait partie de cette première vingtaine d'employés qui ont reçu une formation théorique de trois mois à l'école française Welcome et un stage de six mois à l'hôtel, les majordomes du Club Med profitent aussi chaque année des formations dispensées par la South African Butler Academy et la British Butler School. «À travers ces formations professionnelles, nous apprenons d'abord le respect du protocole, ensuite beaucoup de choses, comme le service à table, le métier de valet de chambre, la communication, etc.», nous dit Josic qui a fait le choix d'être majordome parce que «j'aime être au service des autres. Et puis le monde du luxe me fascine, et ce métier me permet de rencontrer des personnalités et célébrités».

Une grande disponibilité

Embrasser ce type de carrière demande une grande disponibilité et une véritable souplesse mentale pour s'adapter aux exigences parfois élevées. «Il est rare, mais il arrive qu'on a affaire à des clients un peu exigeants, mais nous devons être en mesure de résoudre tous les problèmes et de satisfaire leur demande». Parfois, ils ont aussi des demandes qu'ils doivent refuser. « Par exemple, on peut me demander de faire du repassage. Alors je réponds poliment que ce n'est pas dans mes attributions et que le club offre un service pressing », explique Josic. Être un majordome, c'est aussi connaître les habitudes du client, créer des liens. «Parfois les enfants s'attachent à nous. Il y a des liens qui se tissent », dit Jean-Michel.

Le majordome, c'est le métier qui l'exige, se retrouve, d'une façon ou d'une autre, dans l'intimité du client, et cela donne lieu quelquefois à des situations déconcertantes ! « Il arrive parfois qu'on tombe au mauvais moment sur un couple dans une posture embarrassante », dit Josic. Ici, la plus grande des qualités que le majordome doit cultiver entre en jeu : la discrétion. Ainsi, paradoxalement, le majordome est à l'écoute du client, mais n'entend rien, le regarde, mais ne voit rien....

Si Jean-Michel a travaillé pour les plus fortunés, Josic elle a eu la chance de rencontrer des célébrités. « J'ai eu la chance de travailler pour des clients comme la chanteuse Hélène Ségara », dit-elle.

Formés pour gérer les clients difficiles

Les responsabilités de Roshan Chataroo, 40 ans, majordome à l'hôtel Sugar Beach sont un peu différentes de celles des majordomes du Club Med. Car lui a la charge d'une suite et pas d'une villa. « Nous sommes deux, car le Sugar Beach possède deux suites », dit le butler. Cela implique deux shifts par jour: l'un commence à 7 h et termine à 15h45, et l'autre reprend à 20 h jusqu'à 23 h. Service de chambre, le ménage, la maintenance, s'assurer que tous les appareils comme le séchoir, la télé, la lampe fonctionnent, orchestrer les repas, organiser la réservation du déjeuner, font entre autres partie de ses fonctions. « Il arrive que nous accompagnions le client au resto de l'hôtel jusqu'à sa table », dit-il.

Les butlers sont en effet parfois aux premières loges pour contempler les manies des plus riches. « Nous sommes formés pour gérer les clients difficiles, les maniaques de la propreté, par exemple. Lorsqu'on choisit de devenir butler, nous devons avoir l'oeil à tout, être disciplinés, et présenter une bonne image de la tête aux pieds, car cela commence d'abord avec nous-mêmes ». Pour lui, il est important que le majordome apprenne à être serein, calme et posé, mais surtout à garantir aux clients une discrétion et une confidentialité absolues. « Nous devons anticiper les envies des clients, rester presque invisibles, mais présents et respecter leur privacy».

Les majordomes doivent aussi connaître les goûts et les préférences des clients, les surprendre à leur arrivée par de petites attentions. Sans compter qu'ils doivent connaître plusieurs langues. Valet depuis quatorze ans au Sugar Beach, Roshan Chataroo a postulé en novembre dernier pour le poste de butler : «J'ai fait le choix de ce métier qui consiste à prendre en charge le client durant tout son séjour parce que pour moi c'est le titre le plus élevé, et qui comporte plus de responsabilités. »

Pour Roshan, ce qui rend surtout ce métier des plus attrayantes, c'est l'amitié qui se forme bien souvent entre les majordomes et les clients : « Il m'est arrivé que le client me demande de l'accompagner dans une sortie en catamaran, mais là je demande d'abord la permission à la direction », dit-il. D'autant plus attrayant que « nous avons d'autres avantages, comme des tips non négligeables », ajoute le majordome.

Formation

Parce que ce métier commence à se développer, les écoles dispensent des formations pour les postes de majordome. À Ébène, l'Ecole hôtelière Sir Gaëtan Duval forme au métier de Villas Service, formation incluant un cours de butler. Ce cours d'un an est un apprentissage pour ceux qui ont terminé les études secondaires. Elle propose aussi un cours de 40 heures sur demande pour les petits groupes de butlers exerçant déjà en milieu hôtelier.