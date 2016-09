MALADIES INFECTIEUSES: l'Homme au banc des accusés

Bien que les sérotypes SAT 1, 2 et 3 du virus de la fièvre aphteuse soient les plus repandus dans la région de l'Afrique australe, c'est la souche du type O qui a été détectée à Maurice comme à Rodrigues. D'où, manifestement, la confusion suscitée au départ autour des vaccins obtenus du Botswana. Il convient de rappeler que la fièvre aphteuse n'est pas une maladie fatale et la grande majorité des animaux adultes infectés recouvrent leur santé au bout de 2-3 semaines. Pourquoi donc cet acharnement pour un abattage massif des animaux surtout dans un territoire restreint et isolé comme Rodrigues ? Même s'il n'existe à ce jour aucun risque de transmission du virus responsable de l'épizootie à l'homme et que les agriculteurs et éleveurs n'ont rien à craindre, il convient néanmoins, de faire ressortir que la barrière des espèces ne constitue plus cette zone de sécurité pouvant garantir une protection adéquate contre des maladies diverses.

En effet, si l'infection de l'homme par de nouveaux agents pathogènes a lieu depuis des millénaires, ce processus semble toutefois se produire à un rythme élevé durant la période moderne. En théorie, aucune de nouvelles pathologies n'est censée s'installer durablement chez l'espèce humaine à moins qu'il ne se produise une quelconque variation au cours de leur développement, leur permettant d'y prendre racine. Une explication à cet égard serait les changements rapides survenus durant les dernières décennies par rapport à la relation de l'homme à son environnement dans un monde de plus en plus densément peuplé et où les phénomènes du réchauffement climatique et de la destruction de la couche protectrice d'ozone ne sont plus du domaine de la spéculation. Ces changements peuvent avoir pour conséquence que les agents pathogènes ne restent plus cantonnés à l'animal. Les exemples abondent dans ce sens dans l'histoire récente. Si la Zika est parmi les dernières en date des maladies les plus préoccupantes chez l’Homme, elle n'est certainement pas l'ultime et peut-être pas non plus la plus dangereuse.

Il y a maladie infectieuse lorsque l'agent pathogène est transmis d'un organisme à l'autre et passant à travers les mailles du système immunitaire; il parvient à proliférer et envahir les tissus et cellules. Chaque espèce-hôte possède ses caractéristiques spécifiques de défense comme chaque micro-organisme a une plus ou moins grande faculté d'adaptation. Résultat : l'infection prend dans une espèce, pas dans les autres. Un beau jour pourtant, l'agent pathogène rencontre un nouvel hôte et le parasitisme est immédiatement établi. Pourquoi? Tout simplement parce que les micro-organismes possèdent une variabilité génétique remarquable et qu'au hasard d'une mutation provoquée par un mutagène quelconque – facteur environnemental ou autres –, ils acquièrent non seulement la capacité de se développer dans un nouvel organisme mais aussi et surtout une virulence accrue.

C'est ainsi donc que le virus Zika a pu échapper au contrôle des autorités sanitaires dans les pays concernés. Si la migration humaine dans la propagation de la maladie ne peut être occultée et que le réchauffement climatique favorise la conquête de nouveaux territoires par les moustiques, ils ne permettent pas pour autant de jauger la modification du virulence du pathogène. En effet, tout comme le VIH-Sida, une mutation au niveau du génome du virus Zika provoquée par des changements au niveau de l'environnement, consolidant sa pathogénicité ne peut être exclue. L'ARN viral a même été décelé dans le liquide amniotique des femmes enceintes, indiquant sa capacité à franchir la barrière placentaire et provoquer une microcéphalie chez le fœtus. Ainsi, la plupart du temps, c'est l'homme lui-même qui est à l'origine du mal. En suscitant des bouleversements écologiques profonds par ses activités économiques polluantes, il offre aux agents pathogènes de nouveaux circuits de propagation.

Finalement, de nombreux experts sont d'avis que la fonte du permafrost – le sol gelé en permanence de la Sibérie – par le phénomène de l'effet de serre (à propos, la Russie se réchauffe 2,5 fois plus vite que le reste du monde) risque de libérer des virus et autres agents pathogènes dans les carcasses d'animaux qui y sont emprisonnés. Bien que ce sentiment de pessimisme n'est pas partagé par l'institut de recherche russe d'épidémiologie, une telle éventualité ne peut toutefois être écartée.